Δείτε γιατί υποχωρούν οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate διαπραγματεύεται στα 62,68 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 77 σεντς ή 1,2%.

Δείτε γιατί υποχωρούν οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο
30 Σεπ. 2025 12:51
Pelop News

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τρίτη, εν αναμονή μιας νέας αναμενόμενης αύξησης της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ και καθώς η επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου από την περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ μέσω της Τουρκίας ενίσχυσε τις προσδοκίες της αγοράς για πλεόνασμα προσφοράς.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του μπρεντ υποχωρούν 84 σεντς, ή 1,2%, στα 67,13 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate διαπραγματεύεται στα 62,68 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 77 σεντς ή 1,2%.

Σε συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και οι σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, γνωστοί ως ΟΠΕΚ+, θα εγκρίνουν πιθανώς μια άλλη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά τουλάχιστον 137.000 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες, σημειώνει το Reuters.

Πτώση στις τιμές φυσικού αερίου

Eν τω μεταξύ, πτώση σημειώνουν και  τιμές χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου στην Ολλανδία και τη Βρετανία , καθώς οι ήπιες θερμοκρασίες περιόρισαν τη ζήτηση φυσικού αερίου, ενώ η προσφορά παρέμεινε σταθερή.

Το ολλανδικό συμβόλαιο αναφοράς TTF σημειώνει πτώση 0,38 ευρώ στα 31,63 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:10 Τι αλλάζει στις βραχυχρόνιες μισθώσεις από την 1η Οκτωβρίου
13:01 Σχέδιο ανάπτυξης του Λάδωνα-Σύντομα η δημοπράτηση για τις μελέτες του έργου
12:55 Ιδανικοί προορισμοί για εκδρομή τον Οκτώβριο
12:51 Δείτε γιατί υποχωρούν οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο
12:47 Η φωνή των πολιτών στο επίκεντρο του 2ου Regional Growth Conference ΑΜΘ
12:41 Αυλαία για το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας με ήχους Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Καλδάρα, Κουγιουμτζή
12:35 Ο Πατρινός που τερμάτισε στο Σπάρταθλον, κίνητρο η μνήμη της μητέρας του
12:33 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Καμία συνδικαλιστική δίωξη δεν θα περάσει – Στήριξη στον Νίκο Διαμαντόπουλο»
12:29 Μητσοτάκης στο Υπουργικό: «Οι αποφάσεις μας βοηθούν στην καταπολέμηση της ακρίβειας»
12:25 Πάτρα: Από 1η Οκτωβρίου αναλαμβάνει ο Δήμος την ανακύκλωση
12:24 Ο Δήμος Ερυμάνθου αποκτά Τουριστικό οδηγό, δείτε τι περιέχει
12:18 Σενάρια λένε ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 4.200 δολάρια το 2026
12:10 Διαιτησία: Από το Ζάλτσμπουργκ στο γήπεδο Προαστείου ο διεθνής πατρινός βοηθός!
11:59 Στα Καλάβρυτα σήμερα η εκπομπή «Οπου υπάρχει Ελλάδα»
11:51 Πατέρας και γιος παίζουν μαζί στον ΝΟΠ
11:42 Κίνα: Διάσωση γυναίκας μετά από 54 ώρες μέσα σε πηγάδι ΒΙΝΤΕΟ
11:35 Euroleague: Που θα δείτε την πρεμιέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού
11:30 Αποκαλυπτική έρευνα της DATA C στη Δυτική Ελλάδα: Ρωγμή στο πολιτικό σκηνικό – Τι αλλάζει με Καρυστιανού και Τσίπρα
11:23 Πανελλαδική απεργία 1η Οκτώβρη: Χειρόφρενο σε μέσα μεταφοράς και πλοία, τι θα λειτουργεί
11:21 Με πτώση ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ