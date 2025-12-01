Δείτε ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έχασε 23 κιλά

Η Χαρά Βέρρα παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και μίλησε για την απώλεια βάρους της, αλλά και για την οικογένειά της. Η τραγουδίστρια έδειξε απόλυτα συμβιβασμένη με τον χρόνο και την ηλικία της. Παραμένει στην πρώτη γραμμή και δεν σταματάει να κάνει όνειρα για το μέλλον.

«Έχασα 23 κιλά για λόγους υγείας. Με διατροφή μόνη μου τα έχασα, δεν πήγα σε διατροφολόγο. Με πονούσαν τα πόδια μου. Μεγαλώσαμε, δεν είμαστε μικροί», αποκάλυψε αρχικά η Χαρά Βέρρα, αφού η αλλαγή στην εμφάνισή της είναι εμφανής.

Στη συνέχεια, μίλησε για την οικογένειά της, αφού πρόσφατα έγινε για δεύτερη φορά γιαγιά. «Η εγγονή μου, η Χαρούλα, είναι 13 ετών. Έχει ειδικές ανάγκες και μου δίνει κουράγιο και προχωράω στη δουλειά. Είμαι ευτυχισμένη με τον άντρα μου, με τα παιδιά μου, με τα εγγόνια μου. Θα παντρευτώ τώρα στα 52 μου χρόνια; Είμαι γεμάτη», εξομολογήθηκε.

Η Χαρά Βέρρα κατάγεται από την Πάτρα και προέρχεται από την πολύ γνωστή οικογένεια Βέρρα. Κόρη του Γιώργου Βέρρα και ανιψιά της Τασίας Βέρρα.

Ο πατέρας της από την παιδική ηλικία την έπαιρνε μαζί του στα πανηγύρια και σε ηλικία δώδεκα ετών την ανέβασε στο πάλκο.

