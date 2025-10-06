Δείτε ποια ηθοποιός γέννησε αγοράκι

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή του Mega «Buongiorno», η ηθοποιός Τζένη Θεωνά γέννησε το Σάββατο φυσιολογικά, σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων, και το νέο μέλος της οικογένειας είναι αγόρι και ζυγίζει 3,8 κιλά.

Μάλιστα, το πρώτο παιδί του ζευγαριού, ο εξάχρονος Αρίων, περιμένει με ανυπομονησία να δει το αδελφάκι του, ενώ η ηθοποιός αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

Μπορεί ο Δήμος Αναστασιάδης να πλέει σε πελάγη ευτυχίας με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του, όμως έχει λόγο να χαίρεται και για επαγγελματικούς λόγους.

Πιο συγκεκριμένα, απόψε θα παραλάβει χρυσό δίσκο για τις πωλήσεις τού «Τώρα μιλάω εγώ», που κυκλοφόρησε η Panik Records, και η απονομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στον Πειραιά.

