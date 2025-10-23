Δείτε ποια πατρινή αθλήτρια κλήθηκε για προετοιμασία στην Εθνική Γυναικών

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης, κάλεσε τις παρακάτω διεθνείς της Εθνικής ομάδας γυναικών για διήμερη προετοιμασία στις 27 – 28 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ και ανάμεσα τους είναι και η πατρινή πολίστρια του Ολυμπιακού Ντένια Κουρέτα.

Αναλυτικά έχουν κληθεί οι εξής αθλήτριες:

Μαρία Πάτρα

Ελένη Γρηγοροπούλου

Ραφαέλα Σαλταμανίκα

Νικολέττα Κυριακοπούλου

Ζωή Τζωρτζακάκη

Αλεξία Τζούρκα

Νεφέλη Κρασσά

Μαρίνα Κοτσιώνη

Ελένη Ξενάκη

Ελευθερία Φουντωτού

Ασπασία Φουράκη

Διονυσία Κουρέτα

Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη

Ειρήνη Νίνου

Βασιλική Πλευρίτου

Στεφανία Σάντα

Χριστίνα Σιούτη

Ιωάννα Σταματοπούλου

Σοφία Τορνάρου

Φωτεινή Τριχά.

