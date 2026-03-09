Δείτε ποια πατρινή βολειμπολίστρια σήκωσε κούπα με τον Πανιώνιο

Πατρινό «χρώμα» έχει η σπουδαία επιτυχία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου η οποία νίκησε τον ΑΟ Θήρας στον τελικό που έγινε στη Χαλκίδα και κατέκτησε την κούπα.

Στο ρόστερ του Πανιωνίου, υπάρχει και η νεαρή ταλαντούχα Γεωργία Αγγελόπουλου από την Πάτρα η οποία έχει ξεκινήσει την καριέρα της από τις ακαδημίες της Ολυμπιάδας.

Η Αγγελόπουλου εδώ και λίγα χρόνια έχει μετακομίσει στην Αθήνα παίζοντας βόλεϊ και σπουδάζοντας.

Η πατρινή ακραία τον περασμένο Ιανουάριο πήρε μεταγραφή από τον Ηλυσιακό στον Πανιώνιο και έτσι προχθές πανηγύρισε το πρώτο τρόπαιο στην καριέρα της.

Η Γεωργία Αγγελόπουλου μπορεί να μην αγωνίστηκε στον τελικό, όμως έχει κάνει πολύ καλή χρονιά φέτος και έχει αναδειχτεί δυο φορές ως καλύτερη ακραία της αγωνιστικής στη Volley League.

Στην ομάδα της Νέας Σμύρνης ποντάρουν πολλά πάνω στην 21χρονη ακραία η οποία αναμένεται να πάρει ακόμα περισσότερο χρόνο συμμετοχής τη νέα αγωνιστική περίοδο με το μέλλον να της ανήκει.

