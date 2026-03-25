Δείτε ποιοι είναι οι 3 Έλληνες ποδοσφαιριστές που είναι στο top-100 στην Ευρώπη

25 Μαρ. 2026 18:28
Pelop News

Οι δύο (Κωστούλας, Τζίμας) έχουν κάνει ήδη τη μεγάλη μεταγραφή (στη Μπράιτον της Premier League αμφότεροι από το περασμένο καλοκαίρι), ενώ ο τρίτος (Καρέτσας) εδώ και μήνες βρίσκεται στο στόχαστρο των κορυφαίων ευρωπαϊκών κλαμπ και οι μέρες του στη Γκενκ είναι… μετρημένες.

Τα ελληνόπουλα του εξωτερικού συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν με τη χρηματιστηριακή τους αξία να έχει εκτοξευτεί μέσα στο 2026.

Παρά τα όποια προβλήματα μπορεί να έχουν συναντήσει – με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον σοβαρό τραυματισμό του Τζίμα στην Αγγλία – οι τρεις τους συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο ακριβούς παίκτες κάτω των 23 ετών που δεν αγωνίζονται στις δέκα κορυφαίες ομάδες των Top5 ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Τη σχετική λίστα δημοσιοποίησε το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου (CIES), το οποίο βέβαια δεν υπολόγισε τους νεαρούς αστέρες που αγωνίζεται σε κάποια εκ των Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο, Μπάγερν, Παρί, Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Τσέλσι Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Εκ των τριών Ελλήνων τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία έχει ο Καρέτσας που εκτιμάται στα 45,8 εκατομμύρια ευρώ στην 55η θέση της συνολικής κατάταξης.

Ακολουθεί στην 80η ο Κωστούλας με αξία 37,6 εκατομμυρίων και δυο θέσεις πίσω του βρίσκεται ο συμπαίκτης του στη Μπράιτον, Τζίμας, με 35,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Καρέτσας, Κωστούλας κα Τζίμας στη λίστα με τους 100 πιο ακριβούς παίκτες κάτω των 23 ετών

Στην κορυφή της σχετικής λίστας δεσπόζει το όνομα του Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους, με χρηματιστηριακή αξία που ανέρχεται στα 133,5 εκατομμύρια ευρώ.

