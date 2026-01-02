Δείτε ποιος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου έκλεισε έναν αιώνα ζωής! ΒΙΝΤΕΟ

Ο αγαπητός ηθοποιός έχει συμμετάσχει συνολικά σε 68 ταινίες, κυρίως κωμωδίες, κομεντί και φαρσοκωμωδίες.

02 Ιαν. 2026 11:49
Pelop News

Εναν αιώνα ζωής κλείνει σήμερα ο δημοφιλής ηθοποιός Γιάννης Βογιατζής, και η Finos Film ανήρτησε ένα αφιέρωμα της επαγγελματικής του ζωής από ταινίες της λεγόμενης χρυσής εποχής του εμπορικού κινηματογράφου.

Η ανάρτηση της Finos Film:

«100 ετών γίνεται σήμερα ο μαγικός Γιάννης Βογιατζής!! Ο πιο γλυκός κύριος του ελληνικού σινεμά – και ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της FF – κλείνει σήμερα 100 χρόνια ζωής, και μαζί του γιορτάζει όλη η Ελλάδα!! Χιλιόχρονος!»

Ο Γιάννης (Ιωάννης) Βογιατζής γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1926 στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και για ένα διάστημα στην Ανωτάτη Βιομηχανική. Έκανε το θεατρικό ντεμπούτο του στο θέατρο Διονύσια το 1955, αμέσως μετά την αποφοίτησή του από τη σχολή, στο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ Ο έμπορος της Βενετίας.


Έγινε γνωστός ως κινηματογραφικός Μικές (από τον ομώνυμο ρόλο στην ταινία Ο Μικές παντρεύεται), καθώς και ως ραδιοφωνικός και στη συνέχεια κινηματογραφικός Λαλάκης. Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1957 στην ταινία Λατέρνα, φτώχεια και γαρύφαλλο. Έκτοτε συνεργάστηκε με πολλούς θιάσους, αρκετές φορές ως θιασάρχης. Η πλούσια κωμική φλέβα του τον καθιέρωσε στο πλατύ κοινό του ραδιοφώνου (Το ημερολόγιο ενός θυρωρού), του κινηματογράφου και της τηλεόρασης (Η γειτονιά μας, Ο ονειροπαρμένος).

Έχει συμμετάσχει σε 68 ταινίες, κυρίως κωμωδίες, κομεντί και φαρσοκωμωδίες. Χαρακτηριστικοί είναι οι ρόλοι του στις ταινίες: Η γυναίκα μου τρελλάθηκε, Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, Δεσποινίς διευθυντής, Ένα κορίτσι για δύο, Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα κι ο κοντός, Θα σε κάνω βασίλισσα, Νύχτα γάμου, Το παιδί της μαμάς, Ο Μικές παντρεύεται και άλλες.

Είναι εξάδελφος και συνονόματος του επίσης ηθοποιού και τραγουδιστή Γιάννη Βογιατζή. Έχει δηλώσει πως ήταν συμμαθητής με την Ειρήνη Παπά, τον Αλέκο Αλεξανδράκη και την Άννα Συνοδινού.

