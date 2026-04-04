Δείτε ποιος πατρινός διαιτητής “σφύριξε” σε διεθνές τουρνουά πόλο

Εκτός από την παρουσία του προπονητή Βασίλη Λαμπάτου και του Γιώργου Αναστασίου με την εθνική ομάδα πόλο Παίδων που συμμετείχε σε διεθνές τουρνουά στην Μπούντβα του Μαυροβουνίου, υπήρχε παρουσία ενός ακόμα Πατρινού.

Ο λόγος για τον διαιτητή Μιχάλη Μάρκοβιτς, ο οποίος σφύριξε αγώνες στο τουρνουά και άφησε πολύ καλές εντυπώσεις.

Αλλωστε, φέτος ο Μάρκοβιτς έχει πάρει πολλούς ορισμούς στην Α1 Εθνική πόλο Ανδρών-Γυναικών και αυτό δείχνει ότι η ΚΕΔ τον εμπιστεύεται.

