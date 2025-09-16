Δείτε πώς 80χρονη από την Πάτρα έστειλε «πακέτο» απατεώνισσα στην Αστυνομία

Συνελήφθη από την Αστυνομία 26χρονη από την Κεφαλονιά, που αποπειράθηκε να εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα στην Πάτρα.

Συγεκριμένα η 26χρονη και ο συνεργός, που αναζητείται, τηλεφώνησαν σε 80χρονη στην Πάτρα και προσποιήθηκαν τους ασφαλιστές. Παράλληλα προσπάθησαν να την πείσουν ζήτησαν να συγκεντρώσει χρήματα, κοσμήματα και αντικείμενα αξίας σακούλα για να τους τα δώσει ως αντάλλαγμα για να τα «ασφαλίσουν».

Όμως η 80χρονη τους κατάλαβε, ενημέρωσε την Αστυνομία και στη συνέχεια η 26χρονη συνελήφθη.

