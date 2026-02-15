Δείτε πώς μπορείτε να ψηφίσετε στον αποψινό ελληνικό τελικό για τη Eurovision

Με τον μεγάλο τελικό του «Sing for Greece» ολοκληρώνεται απόψε Κυριακή η αναζήτηση για το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision.

Ο αποψινός τελικός, που ξεκινά στις 21:00 (ΕΡΤ1), θα φιλοξενήσει τα 14 τραγούδια που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς της Τετάρτης και της Παρασκευής.

Η διαδικασία ανάδειξης του νικητή διαφοροποιείται σημαντικά από τους ημιτελικούς, καθώς εισάγεται το σύστημα των επιτροπών:

Το 50% του αποτελέσματος θα κριθεί από την τηλεψηφοφορία του κοινού.

Το 25% θα καθοριστεί από την Ελληνική Επιτροπή.

Το 25% θα προέλθει από τη Διεθνή Επιτροπή.

Ο φετινός διαγωνισμός έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώνονται 70 χρόνια από την έναρξη του θεσμού.

Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων

1. «YOU & I», STYLIANOS

2. «Mad About it», D3lta

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Χάνομαι», Marseaux

6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

11. «ASTEIO», ZAF

12. «Ferto», Akylas

13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Πώς ψηφίζει το κοινό

Η ψηφοφορία ξεκινάει με την έναρξη του διαγωνισμού και ολοκληρώνεται δεκαπέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας εμφάνισης.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting sfg.vote.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

