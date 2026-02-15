Δείτε πώς μπορείτε να ψηφίσετε στον αποψινό ελληνικό τελικό για τη Eurovision

Το 50% του αποτελέσματος θα κριθεί από την τηλεψηφοφορία του κοινού. Το 25% από την Ελληνική Επιτροπή. Το 25% από τη Διεθνή Επιτροπή.

Δείτε πώς μπορείτε να ψηφίσετε στον αποψινό ελληνικό τελικό για τη Eurovision
15 Φεβ. 2026 16:41
Pelop News

Με τον μεγάλο τελικό του «Sing for Greece» ολοκληρώνεται απόψε Κυριακή η αναζήτηση για το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision.

Ο αποψινός τελικός, που ξεκινά στις 21:00 (ΕΡΤ1), θα φιλοξενήσει τα 14 τραγούδια που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς της Τετάρτης και της Παρασκευής.

Η διαδικασία ανάδειξης του νικητή διαφοροποιείται σημαντικά από τους ημιτελικούς, καθώς εισάγεται το σύστημα των επιτροπών:

Το 50% του αποτελέσματος θα κριθεί από την τηλεψηφοφορία του κοινού.

Το 25% θα καθοριστεί από την Ελληνική Επιτροπή.

Το 25% θα προέλθει από τη Διεθνή Επιτροπή.

Ο φετινός διαγωνισμός έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώνονται 70 χρόνια από την έναρξη του θεσμού.

Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων
1. «YOU & I», STYLIANOS

2. «Mad About it», D3lta

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Χάνομαι», Marseaux

6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

11. «ASTEIO», ZAF

12. «Ferto», Akylas

13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Πώς ψηφίζει το κοινό

Η ψηφοφορία ξεκινάει με την έναρξη του διαγωνισμού και ολοκληρώνεται δεκαπέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας εμφάνισης.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting sfg.vote.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:24 Ο Προμηθέας 2014 έδωσε απαντήσεις στα Ιλίσια και έπιασε 4άδα – Βίντεο
19:20 Πρόταση Τσίπρα στη Βουλή για τις φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής , τι ζήτησε
19:10 Νέο χτύπημα του Δημ. Γιαννακόπουλου: Πού θα γίνει φέτος το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα;
19:00 Ο καθηγητής, ο βαρκάρης και το Εθνικό Απολυτήριο
18:53 Χαμόγελα για τους ξενοδόχους της Πάτρας
18:46 «Βροχή» από γκολ για τις γυναίκες του Ατρόμητου
18:36 Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης: «Αμεσα 5 δις. για τη Γάζα»
18:29 Πάτρα: «Φούσκωσε» ο ποταμός Γλαύκος, σε επιφυλακή η Περιφέρεια
18:19 Ηττα σοκ για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ από τον Κολοσσό!
18:11 Ζελένσκι: «Οι σύμμαχοι θα στείλουν βοήθεια εντός 10 ημερών»
18:02 Γκαβασιάδης για Ενωση: «Στόχος είναι πλέον τα πλέι-οφ»
18:00 Μπέρδεμα 20ετίας με εταιρεία που είχε έδρα στην Πάτρα αλλά μαγαζί στα Ιωάννινα – Έγινε κατάσχεση
17:51 Νέα ήττα για τα κορίτσια του Προμηθέα
17:43 Η «αποκάλυψη» του Μάρκου Σεφερλή για τον γιο του
17:36 ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία μέρα για δηλώσεις και έκπτωση 20%
17:27 Παγκόσμια Ημέρα Φιλάθλου με Φανή Χαλκιά στα Κρύα Ιτεών – Φωτογραφίες
17:25 Ποιοι θα μιλήσουν για την «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα στη Λάρισα
17:16 Η Αχαϊα ρεκόρ, μετάλλια και χαμόγελα στην Ημερίδα Κλειστού στίβου στην Παιανία
17:13 Την Τρίτη το τετ α τετ Τασούλα – Σαμαρά
17:03 Πήρε βαθμό η Παναχαϊκή, νίκη-ανάσα η Θύελλα, «γκέλα για Παναιγιάλειο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ