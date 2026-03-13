Δείτε πότε θα γίνει η έκτακτη σύσκεψη της Περιφέρειας για τον Οδοντωτό – Σφοδρές αντιδράσεις

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ανακοίνωση της έκανε γνωστό ότι θα συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη για να συζητηθεί το μέλλον του οδοντωτού μετά το λουκέτο που αποφάσισε ο ΟΣΕ με την Hellenic Train.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Pelop.gr η σύσκεψη θα γίνει εκτός απρόοπτου, την Δευτέρα 16 Μαρτίου, στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας και θα κληθούν όλοι οι βουλευτές οι δήμαρχοι Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, αλλά και οι αρμόδιοι φορείς.

Σφοδρές αντιδράσεις για την αναστολή του Οδοντωτού – Δήμος Καλαβρύτων και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά του ΟΣΕ

Σφοδρές αντιδράσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο προκαλεί η αιφνιδιαστική απόφαση του ΟΣΕ για την προσωρινή αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτός Σιδηρόδρομος Διακοπτού–Καλαβρύτων, μιας από τις ιστορικότερες και πιο εμβληματικές σιδηροδρομικές γραμμές της χώρας.

Ο Δήμος Καλαβρύτων καταγγέλλει εγκατάλειψη και απαξίωση της γραμμής, προειδοποιώντας ότι δεν θα επιτρέψει «τον αργό θάνατο» του Οδοντωτού, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κάνει λόγο για απόφαση που ζημιώνει σοβαρά την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Δήμος Καλαβρύτων: «Δεν θα επιτρέψουμε τον αργό θάνατο του Οδοντωτού»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωσή της, η δημοτική αρχή των Καλαβρύτων τονίζει ότι η λειτουργία του Οδοντωτού αποτελεί κομμάτι της ιστορίας της περιοχής και υπογραμμίζει ότι εδώ και 130 χρόνια η γραμμή δεν είχε διακόψει ποτέ τη λειτουργία της.

Όπως σημειώνει, επί περισσότερο από έναν αιώνα δεν έχει καταγραφεί κανένα σοβαρό περιστατικό που να έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, γεγονός που –κατά τη δημοτική αρχή– καθιστά ακόμη πιο ακατανόητη την αιφνιδιαστική απόφαση για αναστολή των δρομολογίων.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι η απόφαση ελήφθη με το επιχείρημα της διεξαγωγής γεωλογικών μελετών, χωρίς όμως να έχει δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα ούτε να έχει προηγηθεί ενημέρωση των τοπικών αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις καταγγελίες που –όπως αναφέρεται– διατύπωνε εδώ και μήνες η δημοτική αρχή για εγκατάλειψη της γραμμής.

Η δημοτική αρχή προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε συντονισμένες ενέργειες σε πολιτικό και νομικό επίπεδο, σε συνεργασία με τον Δήμος Αιγιαλείας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους τοπικούς φορείς, με στόχο την άμεση επαναλειτουργία των δρομολογίων.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: «Η διακοπή δεν είναι λύση»

Σε παρόμοιο τόνο κινείται και η αντίδραση της Περιφέρειας, η οποία χαρακτηρίζει τη διακοπή των δρομολογίων ως ένδειξη αδυναμίας διαχείρισης μιας υποδομής με εθνική αλλά και διεθνή σημασία.

Η περιφερειακή αρχή επισημαίνει ότι η ασφάλεια των επιβατών είναι αδιαπραγμάτευτη, ωστόσο υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για τη διαρκή υποβάθμιση μιας τόσο σημαντικής σιδηροδρομικής γραμμής.

Παράλληλα, η Περιφέρεια υπενθυμίζει ότι η συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου αποτελεί ευθύνη του κράτους και του διαχειριστή υποδομής, δηλαδή του ΟΣΕ, ενώ ζητά την άμεση ενεργοποίηση των προβλέψεων του νόμου 5220/2025 για την εφαρμογή ειδικών πρωτοκόλλων ασφαλείας στη γραμμή.

Επιπλέον, θέτει ζήτημα τεχνικής αξιολόγησης της κατάστασης της γραμμής, ζητώντας τη σύγκληση ειδικής επιτροπής με τη συμμετοχή του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και του Πανεπιστήμιο Πατρών, ώστε να υπάρξει ανεξάρτητος επιστημονικός έλεγχος.

Την ίδια στιγμή, καλεί τη Hellenic Train να διευκρινίσει αν η διακοπή των δρομολογίων οφείλεται πράγματι σε εξωγενείς παράγοντες ή αν σχετίζεται με ελλείψεις σε τροχαίο υλικό και προσωπικό.

