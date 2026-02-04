Δείτε πότε θα γίνει ο γάμος της Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η Ελληνίδα τενίστρια αποκάλυψε ότι ο γάμος θα γίνει σίγουρα στην Κρήτη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν συζητήσει την ακριβή ημερομηνία της τελετής.

Δείτε πότε θα γίνει ο γάμος της Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
04 Φεβ. 2026 12:42
Pelop News

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε στην εκπομπή «Game Changers» της ΕΡΤ και έδωσε πληροφορίες για τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι ο γάμος θα γίνει σίγουρα στην Κρήτη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν συζητήσει την ακριβή ημερομηνία της τελετής.

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα για την ημερομηνία γάμου. Είναι πολύ δύσκολο με το πρόγραμμά μου η αλήθεια είναι. Οπότε πρέπει να βάλουμε κάτω το ημερολόγιο και να δούμε ποια εβδομάδα δεν έχω τουρνουά. Σίγουρα θα γίνει προς το καλοκαίρι ή προς το φθινόπωρο και σίγουρα στην Κρήτη», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Σάκκαρη.

