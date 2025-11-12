Δείτε πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ θα γίνουν σε δύο δόσεις και διαχωρίζονται μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Συντάξεις
12 Νοέ. 2025 18:14
Pelop News

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου από τον ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις και διαχωρίζονται μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Έτσι: θα ισχύσουν τα εξής:

-Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

-Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

