Δείτε που είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα – Καθυστερημένη έναρξη μαθημάτων λόγω κακοκαιρίας

Λόγω της κακοκαιρίας με χαμηλές θερμοκρασίες, διακοπές ηλεκτροδότησης και δυσμενείς συνθήκες, αρκετοί δήμοι της χώρας αποφάσισαν σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 είτε την πλήρη αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων σχολικών μονάδων είτε την καθυστέρηση της έναρξης των μαθημάτων.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των γονέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού, σε συνδυασμό με προγραμματισμένες εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ και τις προβλέψεις για τις καιρικές συνθήκες.

Αναλυτικά οι περιοχές και οι αποφάσεις:

Δήμος Θάσου Διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργία του 1ου ΕΠΑΛ Θάσου (έδρα Σκάλα Καλλιράχης) για όλη την ημέρα. Η απόφαση οφείλεται σε προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΔΔΗΕ από τις 08:00 έως τις 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που καθιστούν μη ασφαλή τη λειτουργία χωρίς θέρμανση.

Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας Η προσέλευση μαθητών σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , καθώς και στους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου, θα πραγματοποιηθεί στις 09:00 π.μ. αντί της κανονικής ώρας.

Δήμος Καρπενησίου Όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν με ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ. Οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά σύμφωνα με το προβλεπόμενο ωράριό τους. Η απόφαση ελήφθη μετά από εκτίμηση των καιρικών συνθηκών για την ασφαλή μετακίνηση όλων των εμπλεκομένων.

Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων (Εύβοια) Παραμένουν κλειστά τα σχολεία στις Κοινότητες Πάλιουρα και Καθενών , λόγω προγραμματισμένων εργασιών και διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΔΔΗΕ, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα δεν θα λειτουργήσουν: Νηπιαγωγείο και Γυμνάσιο Καθενών Νηπιαγωγείο Πάλιουρα Δημοτικό Σχολείο Διρφύων (Πάλιουρα)

Παραμένουν κλειστά τα σχολεία στις Κοινότητες και , λόγω προγραμματισμένων εργασιών και διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΔΔΗΕ, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα δεν θα λειτουργήσουν:

Οι αποφάσεις έχουν κοινοποιηθεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις σχολικές μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι ανακοινώσεις για τροποποιήσεις στη λειτουργία των σχολείων λόγω καιρικών φαινομένων εκδίδονται από τους κατά τόπους δημάρχους και ενδέχεται να ενημερωθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

