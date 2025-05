Δείτε τα δέκα ζευγάρια του Hollywood που έχουν αντέξει στον χρόνο

Είναι γνωστό εδώ και χρόνο ότι το Hollywood δεν είναι σημείο όπου τα ζευγάρια μπορούν να κρατήσει τις σχέσεις τους λόγω των πειρασμών που υπάρχουν.

Αν και είναι αλήθεια ότι ορισμένοι γάμοι διασημοτήτων έχουν διαλυθεί πριν κλείσουν τις 72 ώρες, υπάρχουν πολλά διάσημα ζευγάρια που έχουν αψηφήσει αυτό το στερεότυπο. Στην πραγματικότητα, πολλοί από αυτούς είναι μαζί για δεκαετίες. Πάρτε, για παράδειγμα, τη Rita Wilson και τον Tom Hanks, οι οποίοι μετρούν πάνω από 35 χρόνια κοινού βίου.

Κι αν αναρωτιέστε ποια άλλα ζευγάρια μπορεί να ανήκουν στην ίδια κατηγορία, παρακάτω σας παρουσιάζουμε 10 τα οποία παραμένουν μαζί εδώ και πολλά χρόνια – σίγουρα πάνω από 15!

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 1983. «Για ανθρώπους σαν εμάς, το πιστοποιητικό γάμου δεν επρόκειτο να δημιουργήσει κάτι που διαφορετικά δεν θα είχαμε», παραδέχτηκε ο Russell το 2020. Η Goldie Hawn είχε επίσης εξηγήσει: «Δεν έχει να κάνει με τον γάμο. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους και τη σχέση και τη θέληση να μείνουν μαζί».

Από τότε που διασταυρώθηκαν οι δρόμοι τους σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα το 1997, η Victoria Beckham και ο David Beckham είναι μαζί. Η σχέση τους ήταν τόσο σταθερή, μάλιστα, που το πρώην Spice Girl και ο πρώην ποδοσφαιριστής παντρεύτηκαν μόλις δύο χρόνια αργότερα. Μετά από 25 χρόνια γάμου και τέσσερα παιδιά, το δίδυμο αποτελεί το απόλυτο ζευγάρι διασημοτήτων. Επιβεβαίωσαν μάλιστα την αγάπη τους το 2017 με την ανανέωση των όρκων τους.

Η ιστορία αγάπης της Julia Roberts και του Daniel Moder ξεκίνησε το 2000, όταν η ηθοποιός και ο κινηματογραφιστής συναντήθηκαν για πρώτη φορά και ένιωσαν μια πρώτη σπίθα. Εκείνη την εποχή, η πρωταγωνίστρια του Notting Hill έβγαινε με τον Benjamin Bratt και ο Moder ήταν παντρεμένος με τη Vera Steimberg. Έτσι, η «σπίθα» δεν εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο. Ωστόσο, δύο χρόνια μετά ο Moder οριστικοποίησε το διαζύγιό του. Την ίδια χρονιά, παντρεύτηκαν. Είναι ακόμα μαζί και έχουν τρία παιδιά.

Πολλοί πίστευαν πως αυτή η σχέση δεν θα κρατήσει. Οι δύο αγαπημένοι ηθοποιοί διέψευσαν τις «κακές γλώσσες» και παραμένουν μαζί 28 χρόνια μετά. Ο Michael Douglas και η Zeta-Jones είναι μαζί από το 1998, παρά τον σύντομο χωρισμό τους το 2013. Μ«Είναι ένας μακρύς δρόμος και νομίζω ότι οι άνθρωποι σήμερα τα παρατούν γρήγορα και εύκολα. Πρέπει να δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό και να μην τα παρατήσετε όταν εμφανιστεί το πρώτο πρόβλημα, γιατί αυτό δεν θα είναι το μόνο. Θα υπάρξουν πολλά περισσότερα στην πορεία».

Γνωστοί ως ένα από τα πιο ταλαντούχα ζευγάρια του Χόλιγουντ, η Beyoncé και ο Jay-Z σπάνε επίσης ρεκόρ για τον μακροχρόνιο γάμο τους. Η τραγουδίστρια του “Halo” γνώρισε τον ράπερ όταν ήταν μόλις 18 ετών το 2000. Τα βρήκαν αμέσως και άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού τον επόμενο χρόνο. Το 2008, οι μουσικοί παντρεύτηκαν σε μια μυστική τελετή. Από την ανατροφή τριών παιδιών μέχρι τη συνεργασία τους σε επιτυχίες, όπως το “Deja Vu” και το “Drunk in Love”, αυτό το ζευγάρι έχει πάει τη σχέση του σε νέα μονοπάτια.

Ένα άλλο ζευγάρι διασημοτήτων που έχει αντέξει στο χρόνο είναι η Sarah Jessica Parker και ο Matthew Broderick. H πρωταγωνίστρια του Sex and the City και ο ηθοποιός του Ferris Bueller’s Day Off γνωρίστηκαν τη δεκαετία του 1990 ενώ πρωταγωνιστούσαν στο Broadway. Αφού η Parker χώρισε με τον Robert Downey Jr., επισημοποίησε τη σχέση της με τον Broderick. Οι δυο τους ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια τελετή-έκπληξη το 1997 και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Αφού γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2005, η Nicole Kidman και ο Keith Urban ερωτεύτηκαν γρήγορα ο ένας τον άλλον. Μόλις ένα χρόνο αργότερα, η πρωταγωνίστρια του The Undoing και ο τραγουδιστής της country “Somebody Like You” επισημοποίησαν τη σχέση τους σε μία τελετή στην Αυστραλία. Από τη διαχείριση του εθισμού του Urban μέχρι την εξισορρόπηση της καριέρας τους και την ανατροφή δύο παιδιών σε 16 χρόνια γάμου, το ζευγάρι είναι το ίδιο ερωτευμένο με την πρώτη ημέρα της γνωριμίας τους.

Ένα άλλο διάσημο ζευγάρι που έχει χρόνια γάμου στο ενεργητικό του είναι η Emily Blunt και ο John Krasinski. Αφού γνωρίστηκαν μέσω ενός κοινού φίλου το 2008, ο ηθοποιός του Office έκανε πρόταση γάμου λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα. Το 2010, επισημοποίησαν τη σχέση τους και στην εκκλησία. Από την ανατροφή δύο παιδιών μέχρι την κοινή δουλειά τους στο A Quiet Place, αποτελούν το πρότυπο μιας ακμάζουσας σχέσης στο Χόλιγουντ.

Έχοντας αρραβωνιαστεί (με την Alanis Morissette) και παντρευτεί (με τη Scarlett Johansson), ο Reynolds γνώρισε τη Lively το 2010 στα γυρίσματα της ταινίας Green Lantern και παντρεύτηκαν το 2012. Το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά και δεν σταματά να αυτοσαρκάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ρόκ σταρ Jon Bon Jovi και η σύζυγός του Dorothea Hurley είναι μαζί από τη δεκαετία του 1980 – και δήλωσαν στο PEOPLE ότι ο «αμοιβαίος σεβασμός» είναι το κλειδί της ένωσής τους. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989, όταν εκείνος ήταν 27 ετών και εκείνη 26, και έχουν αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά. Ο γιος τους Jake Bongiovi, 20 ετών, φαίνεται ότι αρραβωνιάστηκε την ηθοποιό Millie Bobby Brown, 19 ετών, τον Απρίλιο του 2023.

