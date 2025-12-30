Δείτε τις 8 συνήθειες που βοηθούν στην μακροζωία

Μπορεί να μην έχουμε όλοι στόχο τα 100, σίγουρα όμως θα θέλαμε να φτάσουμε στο βαθύ γήρας με όσο το δυνατόν καλύτερη υγεία.

Σύμφωνα με μια μελέτη παρατήρησης που παρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Διατροφολογικής Εταιρείας ” NUTRITION 2023″, μια εκδήλωση που συγκεντρώνει κορυφαίους επιστήμονες, ερευνητές, γιατρούς και επαγγελματίες της παγκόσμιας και δημόσιας υγείας, ηγετικά στελέχη και εκπροσώπους της βιομηχανίας, των media κ.α., υπάρχουν οκτώ συνήθειες που μπορούν να επιμηκύνουν το προσδόκιμο ζωής έως και 24 χρόνια.

Μέσα από τα στοιχεία 700.000 Αμερικανών βετεράνων σχετικά με το πώς οι υγιεινές τους συνήθειες επηρέασαν το μήκος της ζωής τους, οι ερευνητές κατέληξαν ότι ο τρόπος ζωής μας μέχρι τη μέση ηλικία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για το πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η τήρηση των οκτώ συνηθειών έως την ηλικία των 40 μπορούσε να χαρίσει σε έναν άνδρα 24 χρόνια επιπλέον ζωής συγκριτικά με όσους δεν είχαν υιοθετήσει κάποια από αυτές, καθώς και 21 παραπάνω χρόνια για τις γυναίκες αντίστοιχα.

Εσείς πόσες από τις παρακάτω συνήθειες τηρείτε:

Σωματική άσκηση

Συγκριτικά με όσους προτιμούν την καθιστική ζωή, όσοι ήταν σωματικά δραστήριοι και γυμνάζονταν ανεξαρτήτως έντασης είχαν 46% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από οποιοδήποτε αίτιο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας καλός στόχος είναι τα 150 λεπτά σωματικής άσκησης την εβδομάδα. (Αλήθεια, εσείς κάνετε την άσκηση που μπορεί να σας φτάσει στα 100; )

Αποχή από τα οπιοειδή

Με αυτόν τον τρόπο, διατείνεται η μελέτη, ο κίνδυνος θανάτου μειώνεται κατά 38%.

Μακριά και από το κάπνισμα

Έτσι μπορείτε να μειώσετε κατά 29% τον κίνδυνο θανάτου, να αποτρέψετε δε την πρώιμη γήρανση αλλά και σεξουαλικά προβλήματα.

Διαχείριση του στρες

Διώξτε το άγχος και περιορίστε κατά 22% τον κίνδυνο θανάτου. Αν δεν το έχετε πετύχει ήδη, υπάρχουν αυτοί οι επτά τρόποι να το νικήσετε και ένα κόλπο που το διώχνει σε 10 λεπτά.

Πολλά φυτικά τρόφιμα

Δεν είναι ανάγκη να γίνετε vegetarian ή vegan -κι ας σχετίζεται η χορτοφαγία με χαμηλές τιμές χοληστερόλης και ουρικούς οξέος. Η μεσογειακή διατροφή προσφέρει περισσότερες επιλογές και, σύμφωνα με την έρευνα, μειώνει τον κίνδυνο θανάτου κατά 21%. Άλλωστε, αυτός είναι και ο «δικός» μας τρόπος ζωής που προστατεύει από τον καρκίνο.

Με μέτρο το αλκοόλ

Οι ερευνητές όρισαν ως επιβλαβή τα πάνω από τέσσερα ποτήρια αλκοόλ την ημέρα, με την αποφυγή αυτής της συχνότητα να μειώνει τον κίνδυνο θανάτου κατά 19%. Διαβάστε και ένα αποτελεσματικό κόλπο για να καταναλώνετε λιγότερο.

Ποιοτικός ύπνος

Ο ποιοτικός και επαρκής ύπνο εξασφαλίζει ότι θα φτάσετε να σβήνετε πολλά κεράκια στην τούρτα, κρατώντας τον κίνδυνο θανάτου μικρότερο κατά 18%. Αν δυσκολεύεστε να χαρείτε όπως πρέπει την πολύτιμη ξεκούραση που ωφελεί πολλαπλά την υγεία, εφαρμόστε αυτά τα οκτώ tips για καλύτερο και περισσότερο ύπνο.

Κοινωνικοποίηση

Αν διστάζετε να τηλεφωνήσετε σε φίλους «από τα παλιά» ξανασκεφτείτε το. Θα ήταν μάλιστα καλή ιδέα να βγείτε όλοι μαζί μια βόλτα με τις τωρινές σας παρέες και να τους ευχαριστήσετε που μειώνουν τον κίνδυνο να πεθάνετε κατά 5%. Μια ανασκόπηση 150 σχεδόν μελετών διαπίστωσε ότι τα άτομα με ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς είχαν 50% περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και τη συνολική υγεία.

