Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026

Τον Οκτώβριο του 2025 θα εφαρμοστεί και το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς πέρυσι καθιερώθηκε για πρώτη φορά ως βάση μισθολογικής κλίμακας και στον δημόσιο τομέα

Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19 Σεπ. 2025 19:16
Pelop News

Αρκετά σημαντικές άμεσες και έμμεσες αυξήσεις στις αποδοχές εκατομμυρίων μισθωτών και συνταξιούχων αναμένονται το 2026. Η ενίσχυση των εισοδημάτων θα προκύψει αφενός από τη μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου μέσω της νέας φορολογικής κλίμακας που θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο και αφετέρου από τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, χάρη στη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα τον Απρίλιο του 2026.

Τον Οκτώβριο του 2025 θα εφαρμοστεί και το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς πέρυσι καθιερώθηκε για πρώτη φορά ως βάση μισθολογικής κλίμακας και στον δημόσιο τομέα. Έτσι, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα ενισχυθούν οριζόντια ανεξαρτήτως βαθμίδας και ειδικότητας.

Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί από τα 880 στα 920 ευρώ, δηλαδή κατά 40 ευρώ μηνιαίως, με καθαρές αποδοχές 779 ευρώ. Για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, η αύξηση στα καθαρά θα είναι 54 ευρώ, καθώς δεν θα υπάρχει φορολογική παρακράτηση.Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026

Ενδεικτικές αυξήσεις λόγω μισθολογίου:

Ανώτεροι αξιωματικοί: +276 ευρώ/μήνα.
Υπαξιωματικοί: +128 ευρώ/μήνα.
Κατώτερες κατηγορίες: +103 ευρώ/μήνα.
Αστυνομικοί: μέση αύξηση +111 ευρώ, με διαφοροποιήσεις (π.χ. +236 ευρώ σε ανώτερες βαθμίδες, +63 ευρώ για Ειδικούς Φρουρούς).
Αυξήσεις μέσω φορολογικής κλίμακας: Από 1/1/2026 περισσότεροι από τους μισούς δημοσίους υπαλλήλους θα δουν μείωση φορολογικών συντελεστών έως και 6 μονάδες, ιδίως όσοι έχουν προστατευόμενα τέκνα. Παραδείγματα:

Εκπαιδευτικός με εισόδημα 12.000 ευρώ: μείωση φόρου 20€ (χωρίς παιδιά) ή 40€ (με 1 παιδί).
Εφοριακός με 16.000 ευρώ: μείωση 120€ (χωρίς παιδιά), 240€ (1 παιδί), 480€ (3 παιδιά).
Ιατρός ΕΣΥ με 25.000 ευρώ: μείωση 300€ (χωρίς παιδιά) έως 3.180€ (με 4 παιδιά).
Μέσες μηνιαίες αυξήσεις ανά κλιμάκιο:

Χαμηλόμισθοι (1.000–1.200€): +40–50€/μήνα.
Μεσαία κλιμάκια (1.300–1.700€): +70–100€/μήνα.
Ανώτερα κλιμάκια (1.800–2.200€): +100–150€/μήνα.
Οι αλλαγές αυτές συνθέτουν ένα νέο μισθολογικό και φορολογικό τοπίο που ενισχύει την αγοραστική δύναμη εργαζομένων και συνταξιούχων, προσφέροντας σημαντικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις εισοδήματος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
18:28 Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ