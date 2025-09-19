Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026

Αρκετά σημαντικές άμεσες και έμμεσες αυξήσεις στις αποδοχές εκατομμυρίων μισθωτών και συνταξιούχων αναμένονται το 2026. Η ενίσχυση των εισοδημάτων θα προκύψει αφενός από τη μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου μέσω της νέας φορολογικής κλίμακας που θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο και αφετέρου από τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, χάρη στη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα τον Απρίλιο του 2026.

Τον Οκτώβριο του 2025 θα εφαρμοστεί και το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς πέρυσι καθιερώθηκε για πρώτη φορά ως βάση μισθολογικής κλίμακας και στον δημόσιο τομέα. Έτσι, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα ενισχυθούν οριζόντια ανεξαρτήτως βαθμίδας και ειδικότητας.

Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί από τα 880 στα 920 ευρώ, δηλαδή κατά 40 ευρώ μηνιαίως, με καθαρές αποδοχές 779 ευρώ. Για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, η αύξηση στα καθαρά θα είναι 54 ευρώ, καθώς δεν θα υπάρχει φορολογική παρακράτηση.

Ενδεικτικές αυξήσεις λόγω μισθολογίου:

Ανώτεροι αξιωματικοί: +276 ευρώ/μήνα.

Υπαξιωματικοί: +128 ευρώ/μήνα.

Κατώτερες κατηγορίες: +103 ευρώ/μήνα.

Αστυνομικοί: μέση αύξηση +111 ευρώ, με διαφοροποιήσεις (π.χ. +236 ευρώ σε ανώτερες βαθμίδες, +63 ευρώ για Ειδικούς Φρουρούς).

Αυξήσεις μέσω φορολογικής κλίμακας: Από 1/1/2026 περισσότεροι από τους μισούς δημοσίους υπαλλήλους θα δουν μείωση φορολογικών συντελεστών έως και 6 μονάδες, ιδίως όσοι έχουν προστατευόμενα τέκνα. Παραδείγματα:

Εκπαιδευτικός με εισόδημα 12.000 ευρώ: μείωση φόρου 20€ (χωρίς παιδιά) ή 40€ (με 1 παιδί).

Εφοριακός με 16.000 ευρώ: μείωση 120€ (χωρίς παιδιά), 240€ (1 παιδί), 480€ (3 παιδιά).

Ιατρός ΕΣΥ με 25.000 ευρώ: μείωση 300€ (χωρίς παιδιά) έως 3.180€ (με 4 παιδιά).

Μέσες μηνιαίες αυξήσεις ανά κλιμάκιο:

Χαμηλόμισθοι (1.000–1.200€): +40–50€/μήνα.

Μεσαία κλιμάκια (1.300–1.700€): +70–100€/μήνα.

Ανώτερα κλιμάκια (1.800–2.200€): +100–150€/μήνα.

Οι αλλαγές αυτές συνθέτουν ένα νέο μισθολογικό και φορολογικό τοπίο που ενισχύει την αγοραστική δύναμη εργαζομένων και συνταξιούχων, προσφέροντας σημαντικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις εισοδήματος.

