Δείτε το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Παναχαϊκής
Σε μια ακόμα προσθήκη προχώρησε η διοίκηση της Παναχαϊκής η οποία ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του αμυντικού Γιώργου Βατή ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει τα μετόπισθεν.
Η ανακοίνωση: «Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την απόκτηση του Γιώργου Βατή, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας!
ℹ️ | Αμυντικός
📆 | 10/03/2006
Προηγ. Ομάδα | Αστέρας Καρδίτσας
Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα»!
Πάντως η πατρινή ομάδα ψάχνεται για την απόκτηση ενός ακόμα παίκτη, στην μεσαία γραμμή.
