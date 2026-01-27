Δείτε το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Παναχαϊκής

Σε μια ακόμα προσθήκη προχώρησε η διοίκηση της Παναχαϊκής η οποία ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του αμυντικού Γιώργου Βατή ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει τα μετόπισθεν.

Η ανακοίνωση: «Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την απόκτηση του Γιώργου Βατή, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας!

ℹ️ | Αμυντικός

📆 | 10/03/2006

Προηγ. Ομάδα | Αστέρας Καρδίτσας

Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα»!

Πάντως η πατρινή ομάδα ψάχνεται για την απόκτηση ενός ακόμα παίκτη, στην μεσαία γραμμή.

