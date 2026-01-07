Δείτε τον Λιονέλ Μέσι να «καίγεται» στο TikTok, ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια άκρως χαλαρή συνέντευξη στο Luzu TV, παραδέχθηκε πως περνάει αρκετό χρόνο κάνοντας scroll

Δείτε τον Λιονέλ Μέσι να «καίγεται» στο TikTok, ΒΙΝΤΕΟ
07 Ιαν. 2026 23:39
Pelop News

Φαντάζει απίθανο, αλλά ακόμα και ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία του αλγόριθμου. Ο Λιονέλ Μέσι, σε μια άκρως χαλαρή συνέντευξη στο Luzu TV, παραδέχθηκε πως περνάει αρκετό χρόνο κάνοντας scroll στο TikTok, ενώ αντέδρασε με απίστευτο χιούμορ σε ένα viral βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

«Γείτονα, έχεις λίγο ζεστό νερό;»
Το επίμαχο βίντεο, που έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, δείχνει έναν «ψηφιακό» Μέσι να χτυπάει τις πόρτες των γειτόνων του στο Μαϊάμι. Ο λόγος; Ζητάει επίμονα ζεστό νερό για να προετοιμάσει το αγαπημένο του ρόφημα, το παραδοσιακό αργεντίνικο Mate.

Ο «πραγματικός» Μέσι, βλέποντας το κλιπ, ξέσπασε σε γέλια, εντυπωσιασμένος από το πόσο πιστή ήταν η αναπαράσταση της φωνής και των κινήσεών του.

«Βλέπω πολύ TikTok. Έχω δει πολλά βίντεο με εμένα φτιαγμένα από AI. Σε ένα από αυτά μάλιστα, με έδειχναν να με συλλαμβάνει η αστυνομία!» δήλωσε ο αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Τι ισχύει για τις χειμερινές εκπτώσεις, τι περιμένουν επιχειρήσεις και καταναλωτές
23:39 Δείτε τον Λιονέλ Μέσι να «καίγεται» στο TikTok, ΒΙΝΤΕΟ
23:21 Αυτός είναι ο κόκκινος (κυριολεκτικά) χυμός που βελτιώνει την κυκλοφορία και δυναμώνει το μυαλό
22:51 Ο πρώτος αγώνας με live περιγραφή με ΑΙ
22:40 Μαλέσκου: «Δεν μου αρέσει πια να βλέπω το Survivor, δεν θα πήγαινα σε καμία περίπτωση»
22:39 Πάτρα: Συμπλοκή και μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο της πόλης
22:30 ΕΟΚ: Επίσημη η αποχώρηση της Ν. Κηφισιάς, τι ισχύει με τα αποτελέσματά της
22:21 Μήνυμα Ζελένσκι: Το 2026 χρονιά αποφάσεων για την Ουκρανία
22:15 Το ατύχημα που είχε ο Λιάγκας τον «έστειλε» στο νοσοκομείο
22:06 «Μπορείτε να τρέξετε, αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε», Ρωσία-ΗΠΑ σε μια λεπτή γραμμή με …φόντο τη Βενεζουέλα
22:00 Αντόνιο Κόστα: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
21:50 Γέφυρα «Χ. Τρικούπης» : Λόγω αγροτών «επιτηρούν» ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, ΒΙΝΤΕΟ
21:41 Μαρινάκης: «Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στους δρόμους»
21:31 Με καρκίνο διαγνώστηκε ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν
21:21 Σέινμπαουμ: «Το Μεξικό είναι βασικός προμηθευτής πετρελαίου για την Κούβα»
21:11 Κακοκαιρία: Ματαιώθηκε η πτήση Αθήνα-Ιωάννινα, μήνυμα του 112 για κίνδυνο κατολισθήσεων
21:00 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Περιορισμένη επενδυτική παρουσία με λίγες αχαϊκές βιομηχανίες
20:51 Στην…αντεπίθεση ο Βαρουφάκης: Μεσουρανούν η υποκρισία και το ψέμα
20:41 «Μπήκε στην αρένα με τα θηρία, από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής», Πλακιάς για Καρυστιανού
20:31 Το μήνυμα προς του αγρότες: Διάλογος με ανοιχτούς δρόμους με Χατζηδάκη και Τσιάρα, αν είστε όλοι μαζί θα δείτε και τον πρωθυπουργό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ