Δείτε τον Λιονέλ Μέσι να «καίγεται» στο TikTok, ΒΙΝΤΕΟ

Φαντάζει απίθανο, αλλά ακόμα και ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία του αλγόριθμου. Ο Λιονέλ Μέσι, σε μια άκρως χαλαρή συνέντευξη στο Luzu TV, παραδέχθηκε πως περνάει αρκετό χρόνο κάνοντας scroll στο TikTok, ενώ αντέδρασε με απίστευτο χιούμορ σε ένα viral βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

«Γείτονα, έχεις λίγο ζεστό νερό;»

Το επίμαχο βίντεο, που έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, δείχνει έναν «ψηφιακό» Μέσι να χτυπάει τις πόρτες των γειτόνων του στο Μαϊάμι. Ο λόγος; Ζητάει επίμονα ζεστό νερό για να προετοιμάσει το αγαπημένο του ρόφημα, το παραδοσιακό αργεντίνικο Mate.

Ο «πραγματικός» Μέσι, βλέποντας το κλιπ, ξέσπασε σε γέλια, εντυπωσιασμένος από το πόσο πιστή ήταν η αναπαράσταση της φωνής και των κινήσεών του.

«Βλέπω πολύ TikTok. Έχω δει πολλά βίντεο με εμένα φτιαγμένα από AI. Σε ένα από αυτά μάλιστα, με έδειχναν να με συλλαμβάνει η αστυνομία!» δήλωσε ο αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι.

Messi reacting to a AI video of him asking his neighbors for water 😂❤️ pic.twitter.com/SBM6gQDIFw — MessiMania (@M10Update) January 6, 2026

