Δείτε ζωντανά τη δεύτερη ημέρα του 3ου Αγροδιατροφικού Συνεδρίου «Agrown 2025»

Το Αγρίνιο φιλοξενεί για δεύτερη ημέρα το 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο και Έκθεση Agrown 2025, που εστιάζει στο ανθρώπινο δυναμικό, την καινοτομία και τις προοπτικές βιωσιμότητας του αγροδιατροφικού τομέα στη Δυτική Ελλάδα και σε όλη τη χώρα.

01 Νοέ. 2025 10:52
Και σήμερα, η καρδιά του αγροδιατροφικού κόσμου της χώρας χτυπά στο Αγρίνιο, όπου πραγματοποιείται το 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο κι Εκθεση «Agrown 2025», με θέμα «Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου».

Φέτος, φιλοξενεί υψηλές παρουσίες από την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον αγροτικό χώρο, και δίνεται έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, που θα αναλάβει τα ηνία του αγροδιατροφικού κλάδου, με την εξειδικευμένη γνώση, τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών και -κυρίως- το όραμα, ώστε να οδηγήσει τον χώρο σε ένα μέλλον βιώσιμο και αειφόρο.

Οι εργασίες του συνεδρίου επικεντρώνονται και στις πολιτικές, στις στρατηγικές, στις συνέργειες και στα χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα υποστηρίξουν το μέλλον του κλάδου, καθώς και στα νέα διατροφικά πρότυπα και την καταναλωτική κουλτούρα τα επόμενα χρόνια, που απορρέει από τις προκλήσεις σε ένα ασταθές περιβάλλον, με παγκόσμιες κρίσεις.

Το 3ο Agrown διοργανώνουν για μια ακόμη χρονιά οι εφημερίδες «Συνείδηση» και «Πελοπόννησος» και το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Αγρινίου και του Πανεπιστημίου Πατρών.

