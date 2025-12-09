Δέκα νέοι μάρτυρες στη δίκη των υποκλοπών – Στο επίκεντρο πρόσωπο που φέρεται να πλήρωσε το μήνυμα προς Ανδρουλάκη

Με την κλήση δέκα νέων μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, υιοθετώντας τη σχετική εισαγγελική πρόταση, έκρινε ότι οι καταθέσεις τους είναι απαραίτητες για τη διαλεύκανση κρίσιμων πτυχών της υπόθεσης.

Στην πλειονότητά τους πρόκειται για πρόσωπα που φέρονται να έχουν κομβικό ρόλο και σχέση με τις ελεγχόμενες εταιρείες «Κρικελ» και «Ιντελέξα», χωρίς να έχουν εξεταστεί σε προηγούμενα δικονομικά στάδια. Από την εξέταση των προηγούμενων μαρτύρων προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην ανάγκη να καταθέσουν και αυτοί ενώπιον του δικαστηρίου.

Μεταξύ των προσώπων που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις είναι και εκείνος που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να πλήρωσε με την πιστωτική του κάρτα το μολυσμένο μήνυμα που είχε ως παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε εξεταστεί στο παρελθόν ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας και είχε ισχυριστεί ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως η πιστωτική του κάρτα είχε χαθεί.

Νωρίτερα, στο δικαστήριο κατέθεσε ο Στέφανος Γκρίτζαλης, μέλος της ΑΔΑΕ και καθηγητής Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ο μάρτυρας περιέγραψε αναλυτικά τις κινήσεις της Αρχής που οδήγησαν στον εντοπισμό του αριθμού από τον οποίο εστάλη το μολυσμένο μήνυμα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς και στον αριθμό της πιστωτικής κάρτας με την οποία πληρώθηκε.

Όπως κατέθεσε, η έρευνα της ΑΔΑΕ έδειξε ότι υπήρχε εισαγγελική παραγγελία για την παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που οδήγησε, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε αναδρομή των ενεργειών «προς τα πίσω» ώστε να εντοπιστεί η αφετηρία του επίμαχου μηνύματος.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες συνεδριάσεις, καθώς οι νέες μαρτυρίες ενδέχεται να ρίξουν φως σε κρίσιμα σημεία της πολύκροτης υπόθεσης.

