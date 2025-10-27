Δελφοί: Βουνό, θάλασσα και ιστορία

Η σημερινή μας επιλογή αφορά έναν προορισμό που συνδυάζει βουνό, θάλασσα και πλούσια ιστορία.

Μιλάμε για τους Δελφούς. Τον τόπο που συνδυάζει έναν από τους σπουδαιότερους και παγκοσμίως γνωστότερους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους με ένα μοναδικής ομορφιάς τοπίο.

Εναν τόπο που βρίσκεται στις πλαγιές του Παρνασσού ώστε να απολαμβάνεις δροσιά μια ζεστή μέρα ενώ την ίδια στιγμή η θάλασσα με τις όμορφες ακτές της Ιτέας και του Γαλαξιδίου στον Κορινθιακό Κόλπο απέχουν μισή ώρα οδήγησης.

Πρόκειται για το σημαντικότερο μαντείο του αρχαιοελληνικού κόσμου με τη φήμη του να είχε εξαπλωθεί και εκτός Ελλάδας, καθώς στις ανασκαφές έχουν βρεθεί αφιερώματα από την Αρμενία και τη Συρία. Εδώ, έρχονταν άνθρωποι για να πάρουν τους -διφορούμενους- χρησμούς της Πυθίας αφού πρώτα είχαν καθαριστεί με νερό από την Κρυσταλλία Πηγή, η οποία βρίσκεται δίπλα στον περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο.

Για όποιον δεν έχει επισκεφθεί τους Δελφούς είναι χρήσιμο να ξέρει πως η διαδρομή είναι αρκετά ανηφορική και όχι ιδιαιτέρως εύκολη -καλό θα είναι να φοράτε αθλητικά παπούτσια. Ο αρχαιολογικός χώρος απλώνεται σε μία πλαγιά με κλίση, έτσι όσο ανεβαίνετε η θέα στα βουνά και στον ελαιώνα είναι μαγευτική και η ατμόσφαιρα μυστηριακή. Γίνεται σαφές γιατί οι αρχαίοι επέλεξαν αυτόν τον τόπο για να χτίσουν ένα μαντείο, ένα μέρος δηλαδή με «μαγικές» ιδιότητες. Το πιο ψηλό επισκέψιμο σημείο του αρχαιολογικού χώρου είναι το στάδιο και από εκεί η θέα είναι πραγματικά συγκλονιστική.

Για όσους θέλουν να συνδυάσουν την εκδρομή τους μπορούν να κάνουν μια βόλτα στο γραφικό Γαλαξίδι το οποίο απέχει από τους Δελφούς περίπου 35 λεπτά σε μια διαδρομή κατά την οποία διασχίζουμε τον ελαιώνα της Αμφισσας. Αλλη επιλογή είναι η –σε μόλις 10 λεπτά απόσταση- κοσμοπολιτική Αραχωβα που διαθέτει πολλές επιλογές για καφέ και εστιατόρια.

Οι Δελφοί και η ευρύτερη περιοχή τους είναι σίγουρα ένα ταξιδιωτικό must για όποιον αγαπά τον πολιτισμό και την ελληνική φύση. Το ό,τι απέχουν μόλις μιάμιση ώρα από την Πάτρα και μπορούν να συνδυαστούν με βουνό ή και θάλασσα ανάλογα με τον καιρό ή τη διάθεσή σας τους κάνει ακόμα πιο ελκυστικούς ως προορισμό.

