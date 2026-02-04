Δεμένα τα πλοία σε Κυλλήνη – Ζάκυνθο και Πόρο Κεφαλονιάς λόγω κακοκαιρίας

Στην ακύρωση των υπολοίπων δρομολογίων της για σήμερα, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2026, προχώρησε η Levante Ferries, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια τόσο στη γραμμή Ζάκυνθος – Κυλλήνη, όσο και στη γραμμή Πόρος Κεφαλονιάς – Κυλλήνη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι καθιστούν επισφαλή τη ναυσιπλοΐα.

Αναλυτικά, ακυρώνονται τα εξής δρομολόγια:

Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη: 14:00, 18:30

Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο: 16:15, 20:30

Από Πόρο Κεφαλονιάς προς Κυλλήνη: 15:15, 19:30

Από Κυλλήνη προς Πόρο Κεφαλονιάς: 17:15, 21:45

Η Levante Ferries καλεί τους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με το Λιμεναρχείο Ζακύνθου στο τηλέφωνο 26950 28118, προκειμένου να ενημερώνονται για την επαναλειτουργία της γραμμής.

Οι καιρικές συνθήκες θα επανεκτιμηθούν το πρωί της Πέμπτης, οπότε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την εκτέλεση των δρομολογίων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



