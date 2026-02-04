Δεμένα τα πλοία σε Κυλλήνη – Ζάκυνθο και Πόρο Κεφαλονιάς λόγω κακοκαιρίας

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν σε ακυρώσεις δρομολογίων στις γραμμές της δυτικής Ελλάδας, με τη Levante Ferries να ανακοινώνει τη διακοπή των σημερινών απογευματινών και βραδινών αναχωρήσεων.

04 Φεβ. 2026 13:34
Pelop News

Στην ακύρωση των υπολοίπων δρομολογίων της για σήμερα, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2026, προχώρησε η Levante Ferries, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια τόσο στη γραμμή Ζάκυνθος – Κυλλήνη, όσο και στη γραμμή Πόρος Κεφαλονιάς – Κυλλήνη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι καθιστούν επισφαλή τη ναυσιπλοΐα.

Αναλυτικά, ακυρώνονται τα εξής δρομολόγια:

Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη: 14:00, 18:30

Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο: 16:15, 20:30

Από Πόρο Κεφαλονιάς προς Κυλλήνη: 15:15, 19:30

Από Κυλλήνη προς Πόρο Κεφαλονιάς: 17:15, 21:45

Η Levante Ferries καλεί τους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με το Λιμεναρχείο Ζακύνθου στο τηλέφωνο 26950 28118, προκειμένου να ενημερώνονται για την επαναλειτουργία της γραμμής.

Οι καιρικές συνθήκες θα επανεκτιμηθούν το πρωί της Πέμπτης, οπότε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την εκτέλεση των δρομολογίων.

