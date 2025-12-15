«Δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ. Δεν μπορώ να σου πω αντίο», συγκλονίζει ο Άννα Φόνσου για τον χαμό του Αλμπέρτο Εσκενάζι

Τη μνήμη του Αλμπέρτο Εσκενάζυ τίμησε η Άννα Φόνσου μέσα από μια ανάρτηση στα social media. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια από καρκίνο, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών

Στον λογαριασμό του ιδρύματος «Σπίτι του Ηθοποιού» στο Facebook η Άννα Φόνσου δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από παράσταση στην οποία είχαν συμμετάσχει και δήλωσε πως αδυνατεί να πιστέψει ότι δεν θα τον δει ξανά. Όπως έγραψε, δεν είναι σε θέση να τον αποχαιρετήσει, παρά μόνο να εκφράσει την αγάπη της για εκείνον.

«Αχ αγαπημένε μου, έφυγες και εσύ, πέταξες μακριά μας. Βιάστηκες να μας αφήσεις και εμείς που τόσο σε αγαπήσαμε πως θα ζήσουμε με την απουσία σου; Έφυγαν όλοι από κοντά μου. Όχι και εσύ. Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω, δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ. Δεν μπορώ να σου πω αντίο, παρά μόνο πόσο σε αγαπώ», ανέφερε η ηθοποιός στη δημοσίευση.

Δείτε την ανάρτηση της Άννας Φόνσου



