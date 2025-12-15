Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ τα ξημερώματα της Δευτέρας 15.12.2025 στο ογκολογικό νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζι, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών στις 03:30 παρουσία όλων των στενών συγγενών του, μετά από μάχη με τον καρκίνο εδώ και περισσότερο από 2 χρόνια.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ ήταν Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, σεναριογράφος, εκδότης και θεατρικός επιχειρηματίας.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Ακολούθως σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου (απόφοιτος του 1976). Ο Εσκενάζυ πρωταγωνίστησε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ συμμετείχε και σε θεατρικές παραστάσεις (στο Ηρώδειο κ.ά.), όπως και σε κινηματογραφικές ταινίες αλλά και βιντεοταινίες, με πιο χαρακτηριστική από όλες την βιντεοταινία παραγωγής 1988 με τίτλο: Ο δρόμος προς τη δόξα – το αστέρι.

Συνεργάστηκε από νωρίς με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Κώστας Καζάκος και Τζένη Καρέζη, ενώ ξεχώρισαν οι συμμετοχές του σε σειρές όπως Ο Συμβολαιογράφος και Φως του Αυγερινού. Επίσης, έχει δώσει φωνή σε μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων.

Από τον γάμο του με τη Μαίρη απέκτησε δύο παιδιά, τον Λέοντα (1983) και τη Σάρα (1987). Μεταξύ 2001 και 2011 δημιούργησε τη δική του θεατρική στέγη και σχολή, αφήνοντας παρακαταθήκη για νέους ηθοποιούς.

Τον Μάιο του 2024 υπήρξε υποψήφιος στις ευρωεκλογές με το κόμμα Κόσμος.

