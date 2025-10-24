Δεν αποκλείει συνάντηση Τραμπ – Πούτιν ο Λευκός Οίκος

Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά, θετικά αποτελέσματα από αυτήν τη συνάντηση, είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

24 Οκτ. 2025 8:02
Pelop News

Η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη μπορεί να ακυρώθηκε, ωστόσο ο Λευκός Οίκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι δύο ηγέτες να βρεθούν για να μιλήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος, όπως όλοι στην κυβέρνηση, ελπίζει πως μια μέρα μπορεί να ξαναγίνει. Αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά, θετικά αποτελέσματα από αυτήν τη συνάντηση», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σε δημοσιογράφους.

Σημειώνεται, πως ο Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε τη σχεδιαζόμενη συνάντηση με τον Πούτιν αφού δεν διαπίστωσε πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν τάχθηκε σήμερα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου.

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν είπε ότι «πιθανότατα ο Τραμπ εννοούσε πως η σύνοδος αναβλήθηκε», υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία επιθυμεί να συνεχίσει τον διάλογο.

Πρόσθεσε ακόμη ότι μια τέτοια σύνοδος «χρειάζεται προετοιμασία», ενώ αποκάλυψε πως η πρόταση να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια ώρα, είπε πως οι κυρώσεις είναι μια μη φιλική κίνηση που δεν συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας.

Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος είπε πως χτυπήματα βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας θα θεωρηθούν κλιμάκωση και προειδοποίησε πως η απάντηση της χώρας του θα είναι σοβαρή και συντριπτική. «Η Ρωσία αισθάνεται σταθερή και ασφαλής», υπογράμμισε.
