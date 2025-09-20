«Δεν μπορείς να πεις στον Μίλτο, περίμενε ένα χρόνο. Αυτό θα τον ισοπεδώσει», ασπίδα Πομάσκι σε Τεντόγλου

Ο αρχιπροπονητής τους ΣΕΗΑΣ Γιώργος Πομάσκι έφτασε σήμερα (20/9/2025) στην Ελλάδα από το Τόκιο εκεί όπου είδε τον αθλητή του, τον Μίλτο Τεντόγλου, να καταλαμβάνει την 11η θέση στο μήκος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Ο έμπειρος προπονητής μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ για τον αθλητή του και τη χρονιά που φεύγει και δήλωσε σίγουρος ότι ο Μίλτος θα επιστρέψει στις επιτυχίες.

«Είναι λογικό ύστερα από εννέα χρόνια σε πολύ υψηλό επίπεδο, να έρθουν και οι στιγμές που ο αθλητής κουράζεται ή του λείπει το κίνητρο. Όχι ότι ο Μίλτος δεν έχει κίνητρο. Αυτό που κυνηγάει, όμως, πια είναι το κάτι παραπάνω, κι αυτός μπορεί να οδηγήσει και αυτόν και εμένα σε λάθος αποφάσεις.

Έπειτα και το σώμα του αθλητή είναι λογικό να επιβαρύνεται» είπε αρχικά και συνέχισε: «Αυτός ο αγώνας μάς έδειξε ότι δεν μπορείς να είσαι συνέχεια στα κόκκινα, κάτι απολύτως λογικό. Ξέρετε, ψάχνουμε όλοι να βρούμε τι έγινε, αλλά λησμονούμε ότι κλείνει μια χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μίλτος πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο και μπήκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με ένα… αλματάκι στα 8.17. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος.

Μη ξεχνάμε ότι η χρονιά ξεκίνησε με μια ασθένεια που τον πήγε πίσω. Όπως είπα και στη δημόσια τηλεόραση, δεν μπαίνει κάθε σουτ, γκολ. Αναλύσαμε τι έγινε και συνεχίζουμε. Δεν κλαίμε. Κάναμε ένα βήμα που δεν βγήκε. Συνέβη με πολλούς πρωταθλητές σε όλον τον κόσμο. Και έπειτα, πάντα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες έρχονται στο προσκήνιο νέα παιδιά. Τώρα χρειάζεται ξεκούραση και όλα θα πάνε καλά στη συνέχεια».

Μιας και ο κόουτς ανέφερε την μεταολυμπιακή χρονιά, πιθανότατα από το νου πολλών φιλάθλων πέρασε σκέψη, ότι ο Μίλτος Τεντόγλου θα μπορούσε, ίσως, να προσπεράσει κάποιους αγώνες – στόχους του 2025. Ιδού τι απάντησε ο έμπειρος κόουτς

«Δεν μπορείς να πεις στον Μίλτο, περίμενε ένα χρόνο. Αυτό θα τον ισοπεδώσει. Είναι έντονη προσωπικότητα και αντλεί ενέργεια από την αδρεναλίνη. Είναι πολύ ανταγωνιστικός και αυτοί οι χαρακτήρες δεν μπορούν να μένουν ανενεργοί.

Μην λησμονούμε ότι σε μια σχέση αθλητή-προπονητή, ο αθλητής είναι αυτός που ορίζει την ταχύτητα. Ο προπονητής είναι, βέβαια, συνοδοιπόρος, αλλά την ένταση τη ρυθμίζει ο αθλητής. Στους φιλάθλους θα έλεγα να μην ανησυχούν. Ο Μίλτος θα είναι ακόμα πιο δυνατός τη νέα χρονιά!».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



