«Δεν μπορούσα άλλο, ο πρόεδρος φέρει την ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση» ξέσπασμα Ομπράντοβιτς

Ο σπουδαίος Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για την αποχώρησή του από τον πάγκο της Παρτίζαν, ρίχνοντας ξεκάθαρα την ευθύνη για την κατάσταση στον πρόεδρο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς και χαρακτηρίζοντας «μη φυσιολογική» τη σχέση του με τον αθλητικό διευθυντή Ζόραν Σάβιτς.

Ο πολυνίκης προπονητής της Ευρώπης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Zonu Press, αναφέρθηκε σε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την παραίτησή του, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει σταθερός στην απόφασή του, όσο δύσκολη κι αν είναι.

Ο φανερά συγκινημένος Ομπράντοβιτς ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγοντας:

«Αποφάσισα να κάνω ένα βήμα που ήταν εξαιρετικά δύσκολο για μένα. Ανέλαβα την ευθύνη για όλα τα άσχημα που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και φυσικά παραμένω στην απόφασή μου. Έλαβα αμέτρητα μηνύματα και ο λόγος που απευθύνομαι σε εσάς είναι ακριβώς επειδή το ζητήσατε, για να ξεκαθαρίσουμε τα πάντα. Η απόφαση ήταν πραγματικά δύσκολη, και δεν μπορούσα να επηρεάσω ό,τι συνέβη μετά από αυτήν. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να θυμηθώ όλα όσα περάσαμε μαζί με την Παρτίζαν. Γράψαμε μια ιστορία που δύσκολα θα επαναληφθεί, αλλά αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς τους ίδιους, τους φιλάθλους της Παρτίζαν, που δημιουργούσατε μια ατμόσφαιρα αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο. Εσείς είστε η μεγαλύτερη δύναμη της Παρτίζαν. Ακόμη και στην οικογένεια, όταν κάτι συμβαίνει, είναι καλύτερο να παραμένει στην οικογένεια».

Το χρονικό της παραίτησης

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα την ημέρα της παραίτησής του:

«Όσα δήλωσα στην ανακοίνωση της Τετάρτης, τα υποστηρίζω. Το βράδυ της Τρίτης, μετά από ένα δύσκολο παιχνίδι για μένα, είπα στο τεχνικό επιτελείο ότι έπαιρνα μια απόφαση για την οποία ήμουν σίγουρος ότι ήταν καλή για τον σύλλογο και την ομάδα. Την απόφαση αυτή την ανακοίνωσα το επόμενο πρωί στον πρόεδρο του συλλόγου, ο οποίος κατανόησε τους λόγους μου. Η συζήτηση ήταν πολύ έντιμη. Μου είπε ότι με είχε δει στον αγώνα και ότι είχε καταλάβει πως ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω. Συμφωνήσαμε να απευθυνθώ εγώ στο κοινό και όχι ο σύλλογος, αλλά οι πληροφορίες κυκλοφορούν και είναι δύσκολο να τις ελέγξεις. Όταν το κατάλαβα αυτό, μίλησα την ίδια μέρα. Κάλεσα τον εκπρόσωπο Τύπου του συλλόγου, εκείνος κάλεσε τον πρόεδρο, και αποφασίσαμε. Ο μόνος που ζήτησε να προσθέσω στην επιστολή ότι πρόκειται για αμετάκλητη παραίτηση ήταν ο πρόεδρος του συλλόγου, ώστε να είναι ευκολότερο γι’ αυτόν να το ανακοινώσει στους φιλάθλους, και συμφώνησα, γνωρίζοντας ότι αυτή ήταν η απόφαση πίσω από την οποία στέκομαι».

«Δεν είχα άλλη δύναμη»

Ο Ομπράντοβιτς περιέγραψε τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε και το βάρος της απόφασης:

«Τότε ξεκίνησαν όλα όσα συνέβησαν. Επέστρεψα από την Αθήνα, και οι παίκτες είχαν μερικές μέρες άδεια. Έδωσα την ευκαιρία στη διοίκηση να κάνει ό,τι πιστεύει ότι είναι καλύτερο. Ιδίως επειδή η ομάδα είχε τρία παιχνίδια εντός έδρας, κάτι που είναι ασύγκριτα ευκολότερο. Δεν μπορούσα άλλο, δεν είχα άλλη δύναμη μέσα μου. Έδωσα ό,τι μπορούσα, και μη μου κρατάτε κακία. Η απόφαση είναι πολύ αγχωτική και ίσως οι πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου ήταν όταν με περιμένατε, όταν με περίμενε η μικρή μου κόρη, που με περιμένει κάθε φορά που έρχομαι στο γήπεδο. Τα συναισθήματα που ένιωσα τότε δεν τα έχω ξανανιώσει ποτέ, και τώρα είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω γι’ αυτά. Ο φίλος μου με πήγε στο διαμέρισμα, ξάπλωσα στο κρεβάτι και κοιτούσα το ταβάνι για μία ώρα… Δεν μπορούσα. Δεν ήθελα να συμβούν όλα αυτά, αλλά οι φίλαθλοι αποφάσισαν να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι. Λίγα λεπτά μετά την παραίτησή μου, ο πρόεδρος με ευχαρίστησε, και τότε, προς μεγάλη μου έκπληξη, άρχισαν να συμβαίνουν…»

Ευθύνες στον Μιχαΐλοβιτς

Ο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε, επίσης, τη στιγμή που η διοίκηση απέρριψε την παραίτησή του:

«Έλαβα μήνυμα από τον πρόεδρο του συλλόγου ότι είχαν Διοικητικό Συμβούλιο και ότι η παραίτησή μου δεν έγινε δεκτή. Με κάλεσε να έρθω στον σύλλογο, κάτι που φυσικά αποδέχτηκα, καθώς πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα και είναι οι άνθρωποι που έφεραν την Παρτιζάν σε αυτό το σημείο. Η συνάντηση ήταν με τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο, πολύ αγαπητούς σε μένα. Ο πρόεδρος ξεκίνησε λέγοντας ότι όλοι συμφωνούν ότι δεν θέλουν να παραιτηθώ, και όλοι το επανέλαβαν. Στην τοποθέτησή μου είπα ότι παραμένω στην απόφασή μου, αλλά ότι ήμουν έκπληκτος και ρώτησα τον πρόεδρο τι είχε αλλάξει από τη στιγμή που βγήκε δημόσια και αποδέχτηκε την παραίτησή μου. Τι άλλαξε μέσα σε 24 ώρες;»

Ο Ομπράντοβιτς έδωσε ο ίδιος την απάντηση, αλλά επανέλαβε την αμετάκλητη απόφασή του:

«Αυτό που άλλαξε ήταν η αντίδραση των φιλάθλων. Παρ’ όλα αυτά, εγώ είχα αποφασίσει και αυτό ήταν. Δεν μπορούσα άλλο. Είναι μια απόφαση που σκέφτηκα καλά και πίσω από την οποία στέκομαι. Παρακαλώ τους φιλάθλους για ενότητα, να υποστηρίζουν την ομάδα σε κάθε επόμενο παιχνίδι, όλους τους ανθρώπους του συλλόγου. Αυτή η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική και δεν είναι καλή για τον σύλλογο. Για αυτή την κατάσταση φέρει την ευθύνη ο πρώτος άνθρωπος του συλλόγου, ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, και του το είπα.

Τι θα κάνει από εδώ και πέρα, δεν το ξέρω. Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι από τη Γενική Συνέλευση και μου είπαν ότι αποχώρησαν από τον σύλλογο κι αυτό δεν ήταν καλό. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε σημείο όπου η Ευρωλίγκα μπορεί να μας τιμωρήσει. Επαναφέραμε την Παρτιζάν στην Ευρωλίγκα κανείς δεν μπορεί να μας το πάρει αυτό. Ήταν το όνειρό μου».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα γεγονότα του καλοκαιριού:

«Το λέω και το εξηγώ για πρώτη φορά, αλλά το κάνω για εσάς. Κάποια πράγματα στη λειτουργία του συλλόγου δεν ήταν φυσιολογικά. Τα αναφέρω αυτά για χάρη σας. Ο αθλητικός διευθυντής, ο Ζόραν Σάβιτς, δεν είχε συμβόλαιο, ενώ βρισκόμασταν μέσα στην περίοδο των μεταγραφών. Με δική μου επιμονή μιλούσαμε κάθε μέρα και ξαφνιάστηκα όταν ενημερώθηκα πως ο Μπράντον Ντέιβις φεύγει από την ομάδα και ότι ο Όσετκοφσκι επρόκειτο να υπογράψει, παρότι είχα πει στον πρόεδρο ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ο κατάλληλος παίκτης για εμάς και εκείνος μου απάντησε ότι ήδη τον είχαμε υπογράψει. Ο Όσετκοφσκι δεν ήταν δική μου επιλογή, αλλά μιλάμε για ένα παιδί εξαιρετικά εργατικό. Δούλεψε και συμπεριφέρθηκε σαν πραγματικός επαγγελματίας, όμως για την αλήθεια των πραγμάτων, δεν ήταν δική μου απόφαση».

Υπήρξε αναφορά και στη γνωστή περιοδεία στην Αυστραλία:

«Στήριξα την ιδέα του συλλόγου, αλλά εκεί οι παίκτες μας τραυματίστηκαν. Παίζαμε μόνο με έναν ψηλό. Τότε είπα μέσα στο γήπεδο, αμέσως μετά τον αγώνα, μίλησα ανοιχτά και ξεκάθαρα: ότι ο Ζόραν δεν μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει έτσι, χωρίς συμβόλαιο. Του είπα: “Καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση βρισκόμαστε; Συνειδητοποιείτε ότι αυτή η σχέση δεν είναι φυσιολογική; Δεν γίνεται ο Ζόραν να δουλεύει χωρίς συμβόλαιο, γιατί αυτό κάνει κακό στον σύλλογο”. Ήθελα να φέρουμε έναν σέντερ πριν αρχίσει η σεζόν. Παρακαλούσα επίσης να κρατήσουμε τον Αϊζέια Μάικ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Τελικά ήρθε ο Μπρούνο, αλλά για να υπογράψουμε τον Μπρούνο, έπρεπε να αποδεσμεύσουμε τον Φρανκ Νιλικίνα, έναν πόιντ γκαρντ. Μια δύσκολη και λεπτή απόφαση, αλλά έπρεπε να αποκτήσουμε ψηλό παίκτη. Κι ύστερα τραυματίστηκαν ο Σέικ και ο Κάρλικ, δύο εξαιρετικοί παίκτες και άνθρωποι. Ήταν μια απίστευτα δύσκολη κατάσταση για μένα ως προπονητή. Ψάχναμε λύσεις».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



