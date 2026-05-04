Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, κατασχέθηκαν 30 τόνοι κοκαΐνης! ΒΙΝΤΕΟ

Στην Ισπανία η αστυνομία κατάσχεσε από πλοίο στον Ατλαντικό Ωκεανό τεράστια ποσότητα κοκαΐνης, η οποία θεωρείται ρεκόρ για τη χώρα, πιθανόν μάλιστα και διεθνώς.

Η Πολιτοφυλακή ανακοίνωσε ότι εντόπισε μεταξύ 30.000 και 45.000 κιλών (33 έως 50 τόνοι) όταν αναχαίτισε ένα φορτηγό πλοίο σε διεθνή ύδατα, ανακοίνωσε η κύρια συνδικαλιστική ένωση του σώματος, η AUGC. Χαρακτήρισε μάλιστα την ενέργεια «ιστορικό πλήγμα για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών».

Το πλοίο εντοπίστηκε ανοιχτά των Καναρίων Νήσων την Παρασκευή και συνελήφθησαν περίπου 20 άτομα. Είχε αναχωρήσει από τη Σιέρα Λεόνε και κατευθυνόταν προς τη Λιβύη.

Η Πολιτοφυλακή αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για την έρευνα για νομικούς λόγους, αναφέρει το BBC.

Hoy se escribe historia en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Interceptado en alta mar el mayor alijo conocido: entre 30.000 y 45.000 kg de cocaína a bordo de un carguero. El Duque de Ahumada vuelve a demostrar de qué está hecha esta Institución. Orgullo de compañeros.… pic.twitter.com/5v6WSCbMej — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) May 3, 2026

🚨 GOLPE HISTÓRICO AL NARCOTRÁFICO Imágenes que hablan por sí solas: intervención en alta mar, detenidos bajo custodia y un arsenal de guerra incautado a bordo. La Guardia Civil intercepta un carguero con un alijo de cocaína que puede marcar un récord en España. Esto es el… pic.twitter.com/nYRE2jNEmb — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) May 4, 2026

Η Πολιτοφυλακή δημοσίευσε μια φωτογραφία στο X που δείχνει τα ναρκωτικά στοιβαγμένα στο αμπάρι του πλοίου που αναχαιτίστηκε. «Σήμερα γράφεται ιστορία στη Ναυτική Υπηρεσία της Πολιτοφυλακής», έγραψε.

Η συνήθης πρακτική είναι το σκάφος να ξεφορτώνει τα ναρκωτικά σε μικρότερα πριν φτάσει το πλοίο στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο, οι ισπανικές Αρχές κατέσχεσαν σχεδόν 10 τόνους κοκαΐνης που μεταφέρονταν δια θαλάσσης.

