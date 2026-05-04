Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, κατασχέθηκαν 30 τόνοι κοκαΐνης! ΒΙΝΤΕΟ

Το πλοίο εντοπίστηκε ανοιχτά των Καναρίων Νήσων και συνελήφθησαν περίπου 20 άτομα. Είχε αναχωρήσει από τη Σιέρα Λεόνε και κατευθυνόταν προς τη Λιβύη. Πρόκειται για ποσότητα ρεκόρ και τεράστιο πλήγμα κατά των εμπόρων ναρκωτικών

Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, κατασχέθηκαν 30 τόνοι κοκαΐνης! ΒΙΝΤΕΟ
04 Μάι. 2026 22:35
Pelop News

Στην Ισπανία η αστυνομία κατάσχεσε από πλοίο στον Ατλαντικό Ωκεανό τεράστια ποσότητα κοκαΐνης, η οποία θεωρείται ρεκόρ για τη χώρα, πιθανόν μάλιστα και διεθνώς.

Σουηδία: Έξαρση της βίας, 23 περαστικοί σκοτώθηκαν την τελευταία τριετία από σφαίρες συμμοριών

Η Πολιτοφυλακή ανακοίνωσε ότι εντόπισε μεταξύ 30.000 και 45.000 κιλών (33 έως 50 τόνοι) όταν αναχαίτισε ένα φορτηγό πλοίο σε διεθνή ύδατα, ανακοίνωσε η κύρια συνδικαλιστική ένωση του σώματος, η AUGC. Χαρακτήρισε μάλιστα την ενέργεια «ιστορικό πλήγμα για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών».

Το πλοίο εντοπίστηκε ανοιχτά των Καναρίων Νήσων την Παρασκευή και συνελήφθησαν περίπου 20 άτομα. Είχε αναχωρήσει από τη Σιέρα Λεόνε και κατευθυνόταν προς τη Λιβύη.

Η Πολιτοφυλακή αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για την έρευνα για νομικούς λόγους, αναφέρει το BBC.

Η Πολιτοφυλακή δημοσίευσε μια φωτογραφία στο X που δείχνει τα ναρκωτικά στοιβαγμένα στο αμπάρι του πλοίου που αναχαιτίστηκε. «Σήμερα γράφεται ιστορία στη Ναυτική Υπηρεσία της Πολιτοφυλακής», έγραψε.

Η συνήθης πρακτική είναι το σκάφος να ξεφορτώνει τα ναρκωτικά σε μικρότερα πριν φτάσει το πλοίο στην Ευρώπη.
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο, οι ισπανικές Αρχές κατέσχεσαν σχεδόν 10 τόνους κοκαΐνης που μεταφέρονταν δια θαλάσσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Σας αρέσει το περπάτημα; Αυτές είναι οι δύο πόλεις που θα πρέπει να ζήσετε
23:14 Λευκός Οίκος: Επιβλήθηκε lockdown, πυροβολισμοί σε μικρή απόσταση
23:03 Και Έλληνας στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει από χανταΐό
22:48 Ντοκουμέντο, έτσι έκανε τις επιθέσεις ο ντελιβεράς, που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά
22:35 Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, κατασχέθηκαν 30 τόνοι κοκαΐνης! ΒΙΝΤΕΟ
22:25 Η ΑΕ Ροϊτίκων το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, νίκησε και την ΕΑΠ! ΦΩΤΟ
22:13 Με ανατροπή προβάδισμα τίτλου για τον Παναθηναϊκό
22:00 Πιάστηκε στη Σκιάθο με 13 κιλά ακατέργαστη κάνναβη αξίας 333.000 ευρώ
21:44 Ανατροπή με τα νέα στοιχεία στο τροχαίο στο Γρηγόρι, τραυματίας ένας 58χρονος
21:29 Κουνδουράκης: «Δεν μπήκαμε να παίξουμε τίποτα»
21:24 Πούτιν: Ανακοίνωσε διήμερη κατάπαυση πυρός με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου λόγω της Ημέρας της Νίκης
21:19 ΕΛΑΣ: Κρυμμένη κοκαΐνη μέχρι και στο ταμπλό του αυτοκινήτου! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σημίτης, είναι συνεπής η στάση του», ο Ανδρουλάκης για Καστανίδη
20:58 Πλαστά δολάρια: Υποστήριξαν ότι είχαν πειστεί πώς επρόκειτο για χαρτονομίσματα του Σαντάμ Χουσέιν!
20:45 Τραμπ:«Αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης»
20:33 Πέθανε η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός Κλερ Μοριέ, ΒΙΝΤΕΟ
20:22 «Τα λεφτά έφυγαν και ο @atsipras τί κατάλαβε;», αντιπαράθεση Γεωργιάδη-Μωραΐτη
20:11 Opinion Poll: Στο 31,2% η ΝΔ με προβάδισμα 16,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ
20:00 «Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑμεΑ, όταν σου έρχεται μπουνιά αντιδράς», η θέση της μητέρας του 25χρονου που έσπασε το σαγόνι 17χρονου
19:50 «Τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ