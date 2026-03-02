«Δεν έχουμε αρχίσει καν να τους χτυπάμε σκληρά» το μήνυμα Τραμπ σε Ιράν
«Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα»
Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις στο CNN σήμερα (2/3/2026). Σύμφωνα με τον παρουσιαστή Τζέικ Τάπερ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, αναφορικά με τις επιχειρήσεις στο Ιράν: «Τους δίνουμε να καταλάβουν. Νομίζω ότι πάει πολύ καλά».
Ακόμη, ο Τραμπ φέρεται να τόνισε πως: «Δεν έχουμε αρχίσει καν να τους χτυπάμε σκληρά, το μεγάλο κύμα δεν έχει έρθει ακόμα. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα».
