«Δεν έχουμε αρχίσει καν να τους χτυπάμε σκληρά» το μήνυμα Τραμπ σε Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις στο CNN σήμερα (2/3/2026). Σύμφωνα με τον παρουσιαστή Τζέικ Τάπερ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, αναφορικά με τις επιχειρήσεις στο Ιράν: «Τους δίνουμε να καταλάβουν. Νομίζω ότι πάει πολύ καλά».

Απειλές Ιρανού στρατηγού για πυραυλικές επιθέσεις κατά της Κύπρου: «Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους»

Ακόμη, ο Τραμπ φέρεται να τόνισε πως: «Δεν έχουμε αρχίσει καν να τους χτυπάμε σκληρά, το μεγάλο κύμα δεν έχει έρθει ακόμα. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα».

