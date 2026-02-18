«Δεν έχουμε διαπιστώσει την παρουσία κανενός άλλου», η ΕΦΟΕπΑ για Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Παναγιά Αλεξιώτισσα

«Η υποστελέχωση των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι διαχρονική , τουλάχιστον 15 ετών»

«Δεν έχουμε διαπιστώσει την παρουσία κανενός άλλου», η ΕΦΟΕπΑ για Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Παναγιά Αλεξιώτισσα
18 Φεβ. 2026 20:21
Pelop News

Η ΕΦΟΕπΑ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Διαστημικός» Ατρόμητος διέλυσε τον Εθνικό με 8-0!

«Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης και
διάφορες αναρτήσεις για το πρόστιμο που επιβλήθηκε στο Δήμο Πατρέων
από το ΕΦΚΑ για «εργαζόμενο(?) που απασχολούνταν στο Δημοτικό
Κλειστό Γήπεδο Παναγίας Αλεξιώτισσας χωρίς να είναι ασφαλισμένος».

Επειδή στο συγκεκριμένο αθλητικό χώρο η ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
(Ε.Φ.Ο.Επ.Α) διεξάγει συχνά αγώνες πανελλήνιου ενδιαφέροντος έχουμε
ενημερωθεί για την, για γνωστούς λόγους, έλλειψη προσωπικού.

Σας πληροφορούμε ότι όποτε έχουμε αγώνες πινγκ – πονγκ , αγώνες που
διαρκούν περίπου οκτώ ώρες , αναλαμβάνουμε εθελοντικά τη διαμόρφωση,
αποκατάσταση και φύλαξη του χώρου.

Όταν δε οι αγώνες μας είναι σε ημέρα ή ώρες εκτός υπηρεσίας του μοναδικού φύλακα που διαθέτει ο Δήμος,
δεν έχουμε διαπιστώσει την παρουσία κανενός άλλου παρά μόνο του
ορισμένου από τη δημοτική αρχή υπευθύνου του γηπέδου κ. Ασημάκη
Μοίραλη .

Η υποστελέχωση των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι διαχρονική ,
τουλάχιστον 15 ετών .

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στις αθλητικές
εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δήμο αλλά και στα κρατικά γυμναστήρια που
και αυτά λειτουργούν χάρη στην υπερπροσπάθεια διοικήσεων, προσωπικού
αλλά και κυρίως της εθελοντικής προσφοράς μελών και φιλάθλων των
σωματείων.

Διαφορετικά θα σταματούσε κάθε αθλητική δραστηριότητα με τις
γνωστές συνέπειες για τη νεολαία μας.

Για τη Τ.Ε. Ε.Φ.Ο.Επ.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΦΟΕπΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:40 Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε πάρκο
20:31 Τραγωδία στη Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες που υπέστησαν ηλεκτροπληξία
20:21 «Δεν έχουμε διαπιστώσει την παρουσία κανενός άλλου», η ΕΦΟΕπΑ για Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Παναγιά Αλεξιώτισσα
20:10 Ιδιοκτήτης Βιολάντα στον ανακριτή: Υποστήριξε ότι στον χώρο του εργοστασίου έπαιζαν τα παιδιά του και δεν γνώριζε τον κίνδυνο
19:52 «Διαστημικός» Ατρόμητος διέλυσε τον Εθνικό με 8-0!
19:51 Αγγελόπουλος στον peloponnisos FM: «Η Παναχαϊκή συνεχίζει να γραφεί ιστορία»
19:41 Καιρός: Μικρή πτώση η θερμοκρασία, τοπικές βροχές σε Πελοπόννησο και Δωδεκάνησα
19:31 Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπαρχηγός της εθνικής αστυνομίας, που κατηγορείται ότι βίασε υφιστάμενή του
19:21 Επίσκοπος δικάζεται στην Πολωνία με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς
19:11 «Τους ακούγαμε να τραγουδούν μέσα από τα καμιόνια», συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από την «μαύρη» Πρωτομαγιά του ’44
19:00 Ποιος Ουκρανός θέλει να γίνει Ρώσος;
18:58 Προμηθέας: Οι βιασύνες λόγω Ευρώπης και το μπλέξιμο!
18:51 «Έφαγε» 16 μήνες φυλακή ο οδηγός ασθενοφόρου που εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος
18:46 Σύλληψη 27χρονου στον νότιο λιμένα της Πάτρα – Τραυματίστηκε λιμενικό με το αυτοκίνητο
18:43 Τροχαίο στο κέντρο της Πάτρα – Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου
18:40 Χρήστος Μαυρίκης: Γιατί αναβλήθηκε και πάλι η δίκη του
18:31 «Γύρνα πίσω στον ζωολογικό κήπο», καταγγελία για ρατσιστική επίθεση στα social media από οπαδό της Γαλατάσαραϊ από τον Κέλι της Γιουβέντους
18:27 Η Ύδρα μετατρέπεται σε κινηματογραφικό πλατό για τον Μπραντ Πιτ
18:21 Αιγύπτιος κρατούμενος το ‘σκασε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
18:10 «Βλέπω τον Ανδρουλάκη να τυπώνει μπλουζάκια με σλόγκαν ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα», κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τα μαϊμού επιδόματα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ