«Δεν έχουμε διαπιστώσει την παρουσία κανενός άλλου», η ΕΦΟΕπΑ για Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Παναγιά Αλεξιώτισσα

Η ΕΦΟΕπΑ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης και

διάφορες αναρτήσεις για το πρόστιμο που επιβλήθηκε στο Δήμο Πατρέων

από το ΕΦΚΑ για «εργαζόμενο(?) που απασχολούνταν στο Δημοτικό

Κλειστό Γήπεδο Παναγίας Αλεξιώτισσας χωρίς να είναι ασφαλισμένος».

Επειδή στο συγκεκριμένο αθλητικό χώρο η ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

(Ε.Φ.Ο.Επ.Α) διεξάγει συχνά αγώνες πανελλήνιου ενδιαφέροντος έχουμε

ενημερωθεί για την, για γνωστούς λόγους, έλλειψη προσωπικού.

Σας πληροφορούμε ότι όποτε έχουμε αγώνες πινγκ – πονγκ , αγώνες που

διαρκούν περίπου οκτώ ώρες , αναλαμβάνουμε εθελοντικά τη διαμόρφωση,

αποκατάσταση και φύλαξη του χώρου.

Όταν δε οι αγώνες μας είναι σε ημέρα ή ώρες εκτός υπηρεσίας του μοναδικού φύλακα που διαθέτει ο Δήμος,

δεν έχουμε διαπιστώσει την παρουσία κανενός άλλου παρά μόνο του

ορισμένου από τη δημοτική αρχή υπευθύνου του γηπέδου κ. Ασημάκη

Μοίραλη .

Η υποστελέχωση των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι διαχρονική ,

τουλάχιστον 15 ετών .

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στις αθλητικές

εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δήμο αλλά και στα κρατικά γυμναστήρια που

και αυτά λειτουργούν χάρη στην υπερπροσπάθεια διοικήσεων, προσωπικού

αλλά και κυρίως της εθελοντικής προσφοράς μελών και φιλάθλων των

σωματείων.

Διαφορετικά θα σταματούσε κάθε αθλητική δραστηριότητα με τις

γνωστές συνέπειες για τη νεολαία μας.

Για τη Τ.Ε. Ε.Φ.Ο.Επ.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΦΟΕπΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

