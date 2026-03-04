«Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση, έχουμε λάβει τα μέτρα μας», ο Δένδιας διέψευσε Κουτσούμπα για τα drones στη Σούδα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σχολίασε τη στάση της Ελλάδας απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την απόφαση της κυβέρνησης να συνδράμει στη θωράκιση της Κύπρου, τονίζοντας ότι η παρουσία ελληνικών δυνάμεων στη Μεγαλόνησο έχει ως αποστολή «να προστατεύσει συνολικά τον νόμιμο πληθυσμό» της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κουτσούμπας: «Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα»

«Η Ελλάδα θεωρώ ότι είναι προστατευμένη από ενδεχόμενα χτυπήματα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα ιρανικά όπλα οριακά μπορούν να φτάσουν στα ελληνικά εδάφη, ωστόσο, έχουμε λάβει όλα τα μέτρα για να μην κινδυνέψουμε», είπε ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στον Alpha. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επίσης διέψευσε τον γγ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες υποστήριξε ότι: «Δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στον εναέριο χώρο της Κύπρου φέρονται να είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας στην Κρήτη». «Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση. Θεωρώ ότι θα την είχαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε και στη φρεγάτα τύπου Belharra «Κίμων», η οποία πραγματοποιεί το πρώτο της ταξίδι και έχει σταλεί στην Κύπρο εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. «Ξέρουν πολύ καλά το πλοίο τους», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας για το πλήρωμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το πλοίο δεν έχει ενταχθεί πλήρως σε επιχειρησιακές συνθήκες και ότι η ένταξη ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί τους επόμενους τέσσερις μήνες. «Αν επιχειρήσει με το στόλο θα έχει δυσκολία επικοινωνίας. Αλλά σε έκτακτες συνθήκες μπορούμε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Το πλοίο ως μονάδα όμως είναι απολύτως έτοιμο» σημείωσε.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενες αντιδράσεις της Άγκυρας στην ελληνική παρουσία, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «στην Κύπρο ξεκαθάρισα ότι η παρουσία των ελληνικών αεροπλάνων και των πλοίων είναι για να προστατεύει το σύνολο του πληθυσμού». «Η Τουρκία καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει η Ελλάδα να υπερασπίσει το έδαφός της» πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, επισημαίνοντας ότι «προσφέρουμε συνολική υπηρεσία και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό».

«Από πλευράς μου δεν υπήρξε επαφή με τους Τούρκους δεν ξέρω αν μίλησε το υπουργείο Εξωτερικών», πρόσθεσε και σε ερώτημα για τα τουρκικά ΜΜΕ που ζητούν από την Άγκυρα να στείλει και εκείνη δυνάμεις ο υπουργός Άμυνας απάντησε: «Από ποιον να προστατεύσει η Τουρκία. Η Χεζμπολάχ είναι κοντά στην Τουρκία, άρα από ποιον να προστατεύσει. Ισως είναι μια καλή ευκαιρία να τις πάρει πίσω (σ.σ. δυνάμεις)».

