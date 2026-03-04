«Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση, έχουμε λάβει τα μέτρα μας», ο Δένδιας διέψευσε Κουτσούμπα για τα drones στη Σούδα

Τόνισε  ότι η παρουσία ελληνικών δυνάμεων στη Μεγαλόνησο έχει ως αποστολή «να προστατεύσει συνολικά τον νόμιμο πληθυσμό» της Κυπριακής Δημοκρατίας

«Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση, έχουμε λάβει τα μέτρα μας», ο Δένδιας διέψευσε Κουτσούμπα για τα drones στη Σούδα
04 Μαρ. 2026 20:13
Pelop News

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σχολίασε τη στάση της Ελλάδας απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την απόφαση της κυβέρνησης να συνδράμει στη θωράκιση της Κύπρου, τονίζοντας ότι η παρουσία ελληνικών δυνάμεων στη Μεγαλόνησο έχει ως αποστολή «να προστατεύσει συνολικά τον νόμιμο πληθυσμό» της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κουτσούμπας: «Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα»

«Η Ελλάδα θεωρώ ότι είναι προστατευμένη από ενδεχόμενα χτυπήματα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα ιρανικά όπλα οριακά μπορούν να φτάσουν στα ελληνικά εδάφη, ωστόσο, έχουμε λάβει όλα τα μέτρα για να μην κινδυνέψουμε», είπε ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στον Alpha. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επίσης διέψευσε τον γγ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες υποστήριξε ότι: «Δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στον εναέριο χώρο της Κύπρου φέρονται να είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας στην Κρήτη». «Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση. Θεωρώ ότι θα την είχαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε και στη φρεγάτα τύπου Belharra «Κίμων», η οποία πραγματοποιεί το πρώτο της ταξίδι και έχει σταλεί στην Κύπρο εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. «Ξέρουν πολύ καλά το πλοίο τους», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας για το πλήρωμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το πλοίο δεν έχει ενταχθεί πλήρως σε επιχειρησιακές συνθήκες και ότι η ένταξη ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί τους επόμενους τέσσερις μήνες. «Αν επιχειρήσει με το στόλο θα έχει δυσκολία επικοινωνίας. Αλλά σε έκτακτες συνθήκες μπορούμε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Το πλοίο ως μονάδα όμως είναι απολύτως έτοιμο» σημείωσε.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενες αντιδράσεις της Άγκυρας στην ελληνική παρουσία, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «στην Κύπρο ξεκαθάρισα ότι η παρουσία των ελληνικών αεροπλάνων και των πλοίων είναι για να προστατεύει το σύνολο του πληθυσμού». «Η Τουρκία καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει η Ελλάδα να υπερασπίσει το έδαφός της» πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, επισημαίνοντας ότι «προσφέρουμε συνολική υπηρεσία και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό».

«Από πλευράς μου δεν υπήρξε επαφή με τους Τούρκους δεν ξέρω αν μίλησε το υπουργείο Εξωτερικών», πρόσθεσε και σε ερώτημα για τα τουρκικά ΜΜΕ που ζητούν από την Άγκυρα να στείλει και εκείνη δυνάμεις ο υπουργός Άμυνας απάντησε: «Από ποιον να προστατεύσει η Τουρκία. Η Χεζμπολάχ είναι κοντά στην Τουρκία, άρα από ποιον να προστατεύσει. Ισως είναι μια καλή ευκαιρία να τις πάρει πίσω (σ.σ. δυνάμεις)».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:40 «Σ΄ αγαπάμε», η ανάρτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της Βικτόρια για τα γενέθλιά του γιου τους Μπρούκλιν
22:31 Αναμενόμενή ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
22:31 Τζον Πουλακίδας: Το βιογραφικό του «λέει» πολλά, έκανε το ντεμπούτο του στο NBA με τους Μάβερικς, ΒΙΝΤΕΟ
22:27 «Η υπομονή έχει και όρια» το μήνυμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ
22:20 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:11 Super League: Τριπλή ισοβαθμία, αλλά πρώτος ο ΠΑΟΚ, νίκησε 4-1 την Κηφισιά
22:00 Σοκ στην Ιταλία: Οδηγός του Ερυθρού Σταυρού κατηγορείται ότι δολοφόνησε 5 ηλικιωμένες
21:54 Εξομολόγηση Μπισμπίκη: Πέρασα ένα κοµµάτι σκληρής αλητείας. Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο
21:45 «Οι βάσεις, όχι η Ελλάδα γίνονται στόχος αντιποίνων», επιμένει ο Κουτσούμπας
21:38 Νέφος σαχαριανής σκόνης σαρώνει τη Μεσόγειο – Προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα σε όλη την Ευρώπη
21:37 Κάρυστος: Πρόβατο έπεσε σε πηγάδι και στήθηκε επιχείρηση για να σωθεί! ΦΩΤΟ
21:28 Φάρσα σε Παχλαβί: Ρώσοι του παρουσιάστηκαν σαν αντιπρόσωποι του Μερτς, ο ένας λεγόταν «Αδόλφος»!
21:17 Αλλάζουν τα δεδομένα, Λευκός Οίκος: Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό! ΒΙΝΤΕΟ
21:06 Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού: «Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και στον εκφοβισμό»
20:53 Μόργκαν Φρίμαν: προσέλαβε δικηγόρο για να περιορίσει τη χρήση της φωνής του από την Τεχνητή Νοημοσύνη
20:50 Μαζικά SMS από την Πολιτική Άμυνα Κύπρου: Παραμείνετε ψύχραιμοι και ακολουθήστε τις οδηγίες αυτοπροστασίας
20:40 Ο Τραμπ και η χερσαία εισβολή στο Ιράν, όλα τα σενάρια για την επόμενη φάση του πολέμου
20:38 Ανετη πρόκριση για το Πάτραι στα ημιτελικά του Κυπέλλου
20:31 Μελέτη: Γιατί οι καπνιστές έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν κάταγμα
20:21 Εύκολα ο Παναθηναϊκός τον ΟΦΗ, η βαθμολογία της Super League
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ