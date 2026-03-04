Κουτσούμπας: «Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα»

Σοβαρή καταγγελία για τις πρόσφατες εξελίξεις με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο διατύπωσε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Λίγα λεπτά μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Κουτσούμπας, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που –όπως είπε– διαθέτει το ΚΚΕ, δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο είχαν τελικό στόχο τη Βάση της Σούδας, στην Κρήτη.

«Αυτή την πληροφόρηση έχουμε»

Ερωτηθείς αν πρόκειται για εκτίμηση ή για συγκεκριμένη πληροφόρηση, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ απάντησε κατηγορηματικά ότι «αυτή την πληροφόρηση έχουμε», επιβεβαιώνοντας τα όσα δήλωσε και σε μεταγενέστερες συνομιλίες του με άλλους δημοσιογράφους.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τις πληροφορίες για στρατιωτικές κινήσεις και μέτρα αποτροπής να διαδέχονται η μία την άλλη.

Αναφορές για μετακίνηση Patriot και αυξημένα μέτρα στη Σούδα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του κομματικού ιστότοπου 902.gr, η καταγγελία του κ. Κουτσούμπα «επιβεβαιώνεται» –όπως αναφέρεται– από συγκεκριμένες κινήσεις της κυβέρνησης, όπως η μετακίνηση συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, καθώς και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί στην αμερικανική βάση στη Σούδα.

Η Ναυτική Βάση Σούδας αποτελεί κομβικό στρατηγικό σημείο για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, γεγονός που την καθιστά –κατά καιρούς– αντικείμενο πολιτικής και γεωστρατηγικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό της χώρας.

«Η χώρα μετατρέπεται σε στόχο»

Το ΚΚΕ, μέσω του 902.gr, συνδέει τις εξελίξεις με τις πάγιες θέσεις του κόμματος για την παρουσία ΝΑΤΟϊκών και αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, «οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ ότι η λειτουργία βάσεων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και η εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς βάζουν τον λαό σε μεγάλους κινδύνους».

Σε δήλωσή του, που επικαλείται ο 902, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημειώνει ότι «αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα μας μετατρέπεται σε στόχο», επαναφέροντας στο προσκήνιο την κριτική του κόμματος για τη στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ.

Πολιτικές διαστάσεις

Η παρέμβαση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αναμένεται να προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, καθώς εγείρει ζητήματα εθνικής ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση από κυβερνητικής πλευράς για τον φερόμενο τελικό στόχο των drones, ενώ το θέμα αναμένεται να απασχολήσει το δημόσιο διάλογο τις επόμενες ώρες.

Σε κάθε περίπτωση, οι δηλώσεις Κουτσούμπα επαναφέρουν στο επίκεντρο τη συζήτηση για τον ρόλο των ξένων βάσεων στην Ελλάδα, τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και τους ενδεχόμενους κινδύνους που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς στρατιωτικούς σχεδιασμούς.

