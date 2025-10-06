Δεν είχε δίπλωμα ο 46χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον άνδρα με το πατίνι

Χειροπέδες πέρασαν σε έναν άνδρα 46 ετών οι αρχές για το θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη στην Πέτρου Ράλλη που συνέβη την Πέμπτη 02.10.2025.

Ο άνδρας συνελήφθη στην περιοχή του Ταύρου και που φέρεται να είναι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας του τροχαίουδυστυχήματος, καθώς παρέσυρε και σκότωσε άνδρα με ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη.

Ο δράστης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος και διέφυγε, όμως τον ταυτοποίησαν μέσα από βιντεοληπτικό υλικό από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο 46χρονος, όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί από τις 21 Σεπτεμβρίου και για 30 ημέρες, καθώς δεν φορούσε κράνος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών.

