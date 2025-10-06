Δεν είχε δίπλωμα ο 46χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον άνδρα με το πατίνι

Ο άνδρας συνελήφθη στην περιοχή του Ταύρου και που φέρεται να είναι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας του τροχαίουδυστυχήματος, καθώς παρέσυρε και σκότωσε άνδρα με ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη.

Δεν είχε δίπλωμα ο 46χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον άνδρα με το πατίνι
06 Οκτ. 2025 16:08
Pelop News

Χειροπέδες πέρασαν σε έναν άνδρα 46 ετών οι αρχές για το θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη στην Πέτρου Ράλλη που συνέβη την Πέμπτη 02.10.2025.

Ο άνδρας συνελήφθη στην περιοχή του Ταύρου και που φέρεται να είναι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας του τροχαίουδυστυχήματος, καθώς παρέσυρε και σκότωσε άνδρα με ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη.

Ο δράστης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος και διέφυγε, όμως τον ταυτοποίησαν μέσα από βιντεοληπτικό υλικό από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο 46χρονος, όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί από τις 21 Σεπτεμβρίου και για 30 ημέρες, καθώς δεν φορούσε κράνος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:18 Το πρόβλημα υγείας της Ελένης Τσολάκη
17:12 Η μείωση του χρέους φέρνει πρόωρες αποπληρωμές
17:09 Πόση υπομονή ζητάμε ακόμη από τους πολίτες;
17:08 Τέμπη: Εντολή για τοξικολογικές εξετάσεις σε όποια οικογένεια το ζητήσει – Νέα τροπή στην υπόθεση
17:01 Τέμπη: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο με νταλίκα κοντά στις σήραγγες
16:51 Γάζα: Kρίσιμες ώρες για την εκεχειρία
16:50 Ζάκυνθος: 39χρονος πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή – Αντιστάθηκε στους αστυνομικούς
16:47 Ολα είναι έτοιμα για τον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φ. Τσιμιγκάτος»
16:46 Λεμπέσης: «Θα βελτιωνόμαστε από αγώνα σε αγώνα»
16:43 Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας
16:41 Ψήφισμα στήριξης στον Πάνο Ρούτσι από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας
16:36 Νέο αίτημα εκταφής από τη Μαρία Καρυστιανού – Εξελίξεις και για τον Πάνο Ρούτσι
16:31 Μπορντό: Η γαλλική πρωτεύουσα του κρασιού
16:30 Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρης στην «Π»: Το μεγαλείο της συγγνώμης
16:29 Γεραπετρίτης κατά Τσίπρα: Ατελέσφορη και με στοιχεία υποκρισίας η παραίτησή του
16:24 «Επίθεση» του Μικρούτσικου κατά του Μπισμπίκη
16:15 Η παραίτηση Τσίπρα είναι ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά
16:08 Δεν είχε δίπλωμα ο 46χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον άνδρα με το πατίνι
16:06 Που θα δείτε τον αγώνα Ιωάννινα-Λαύριο
16:03 Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά στη Θεσσαλία, ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ