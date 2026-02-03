«Δεν ήμουν μεθυσμένος – Ακολούθησα το GPS, δεν υπήρχε σήμανση»: Τι λέει ο μπασκετμπολίστας για τη σύλληψή του ΒΙΝΤΕΟ

Τη δική του εκδοχή για το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του για επικίνδυνη οδήγηση έδωσε ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας της Χαλκίδας Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ατύχημα και όχι για εσκεμμένη ενέργεια.

«Δεν ήμουν μεθυσμένος - Ακολούθησα το GPS, δεν υπήρχε σήμανση»: Τι λέει ο μπασκετμπολίστας για τη σύλληψή του ΒΙΝΤΕΟ Φωτογραφία αρχείου
03 Φεβ. 2026 11:41
Pelop News

Εξηγήσεις για τη σύλληψή του έδωσε στον ANT1 ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας της Χαλκίδας Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ, ο οποίος κατηγορήθηκε για επικίνδυνη οδήγηση μετά από περιστατικό κατά το οποίο το όχημά του βρέθηκε πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οδηγούσε για να επιστρέψει στο σπίτι του, έχοντας επισκεφθεί την πόλη μαζί με την οικογένεια και φίλους του. «Ακολούθησα το GPS. Στην περιοχή υπήρχε μια δεξιά στροφή, αλλά δεν φαινόταν σωστά ότι εκεί υπήρχαν σιδηροδρομικές γραμμές. Ο πλαϊνός δρόμος ήταν μικρός και δεν υπήρχε σήμανση», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν είχε αντιληφθεί ότι οδηγούσε πάνω στις ράγες, τόνισε ότι το κατάλαβε, αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση εσκεμμένο. «Ήταν λάθος. Δεν με έπιασαν να οδηγώ με παράνομο επίπεδο αλκοόλ. Δεν ήμουν μεθυσμένος, ήμουν απολύτως συνειδητοποιημένος για την κατάσταση», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μόλις σταμάτησε το όχημα, προσπάθησε άμεσα να το απομακρύνει από τις γραμμές.


Στη συνέχεια εξήγησε ότι, όταν διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να το μετακινήσει, κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία. «Στην Αμερική, αν κολλήσεις σε ράγες για οποιονδήποτε λόγο, καλείς την αστυνομία για βοήθεια. Εδώ όμως παρουσιάστηκε το περιστατικό σαν να άφησα το αυτοκίνητο και να έφυγα», είπε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, κλιμακώθηκε η υπόθεση.

Ο 28χρονος αναφέρθηκε και στις δύο ημέρες που παρέμεινε στο κρατητήριο, χαρακτηρίζοντάς τες ως ιδιαίτερα δύσκολες. «Ένιωθα πως, ενώ έκανα το σωστό, τιμωρήθηκα. Τα ΜΜΕ με σταύρωσαν και κατέστρεψαν την αξιοπιστία μου και όσα είχα καταφέρει να χτίσω», δήλωσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:47 Χαροκόπος προς Δημοτική Αρχή: Τι απέγιναν οι «έξυπνες» υποδομές της Πάτρας;
11:41 «Δεν ήμουν μεθυσμένος – Ακολούθησα το GPS, δεν υπήρχε σήμανση»: Τι λέει ο μπασκετμπολίστας για τη σύλληψή του ΒΙΝΤΕΟ
11:37 Μ. Σπυρόπουλου: «Συνεχίζουμε με συνέπεια, νίκη κάθε Κυριακή»
11:30 Εγένετο ΔΙΑΣ στη Δυτική Αχαΐα
11:29 Δύο κοπές πίτας από το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας σε Ερύμανθο και Δυτική Αχαΐα
11:28 Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Έως 28 Φεβρουαρίου η οριστικοποίηση στοιχείων
11:26 Ιόνια Οδός – Κατολίσθηση: Ρήγμα 200 μέτρων στο βουνό – Σε εξέλιξη οι μετρήσεις και κρίσιμες αποφάσεις για τις εργασίες αποκατάστασης ΒΙΝΤΕΟ
11:23 Eurostat: Το 9,2% των Ευρωπαίων δυσκολεύεται να κρατήσει το σπίτι του ζεστό
11:20 Στη Γερμανία η 16χρονη Λόρα: Επιβεβαίωσε η Lufthansa το ταξίδι πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της
11:15 Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό άνοιγμα
11:15 Λονδίνο: Τον Σεπτέμβριο θα κυκλοφορούν ταξί χωρίς…. οδηγό
11:14 Τροχαίο στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών: Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου
11:11 Μια σταγόνα που έγινε ζωή: Ρεκόρ αιμοδοσίας από τους καρναβαλιστές στην Αγορά Αργύρη
11:08 Η Τεχεράνη αποφασισμένη να «παγώσει» το πυρηνικό πρόγραμμα-Την Παρασκευή η συνάντηση με ΗΠΑ
11:00 Πάτρα: Συνεχείς έλεγχοι σε καταυλισμούς – Μπλόκο στην παραβατικότητα και δεκάδες συλλήψεις
10:59 Πάτρα: Ο Συλλόγος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη «Ζωή Γλυκιά» έκοψε πίτα ΦΩΤΟ
10:58 Πένθος στον Αίολο Αγυιάς για την απώλεια του Γιώργου Χατζαρά
10:56 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 54χρονης για απόπειρα εμπρησμού αυτοκινήτου με οινόπνευμα
10:53 Βιετνάμ: Επιβάτης έβαλε τα ρούχα του και προκάλεσε αναστάτωση ΒΙΝΤΕΟ
10:49 «Σπουδαία Πάτρα»: Σε προκατασκευασμένα και ακατάλληλα κτήρια μαθητές του Αγίου Βασιλείου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ