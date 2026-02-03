«Δεν ήμουν μεθυσμένος – Ακολούθησα το GPS, δεν υπήρχε σήμανση»: Τι λέει ο μπασκετμπολίστας για τη σύλληψή του ΒΙΝΤΕΟ

Εξηγήσεις για τη σύλληψή του έδωσε στον ANT1 ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας της Χαλκίδας Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ, ο οποίος κατηγορήθηκε για επικίνδυνη οδήγηση μετά από περιστατικό κατά το οποίο το όχημά του βρέθηκε πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οδηγούσε για να επιστρέψει στο σπίτι του, έχοντας επισκεφθεί την πόλη μαζί με την οικογένεια και φίλους του. «Ακολούθησα το GPS. Στην περιοχή υπήρχε μια δεξιά στροφή, αλλά δεν φαινόταν σωστά ότι εκεί υπήρχαν σιδηροδρομικές γραμμές. Ο πλαϊνός δρόμος ήταν μικρός και δεν υπήρχε σήμανση», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν είχε αντιληφθεί ότι οδηγούσε πάνω στις ράγες, τόνισε ότι το κατάλαβε, αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση εσκεμμένο. «Ήταν λάθος. Δεν με έπιασαν να οδηγώ με παράνομο επίπεδο αλκοόλ. Δεν ήμουν μεθυσμένος, ήμουν απολύτως συνειδητοποιημένος για την κατάσταση», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μόλις σταμάτησε το όχημα, προσπάθησε άμεσα να το απομακρύνει από τις γραμμές.





Στη συνέχεια εξήγησε ότι, όταν διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να το μετακινήσει, κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία. «Στην Αμερική, αν κολλήσεις σε ράγες για οποιονδήποτε λόγο, καλείς την αστυνομία για βοήθεια. Εδώ όμως παρουσιάστηκε το περιστατικό σαν να άφησα το αυτοκίνητο και να έφυγα», είπε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, κλιμακώθηκε η υπόθεση.

Ο 28χρονος αναφέρθηκε και στις δύο ημέρες που παρέμεινε στο κρατητήριο, χαρακτηρίζοντάς τες ως ιδιαίτερα δύσκολες. «Ένιωθα πως, ενώ έκανα το σωστό, τιμωρήθηκα. Τα ΜΜΕ με σταύρωσαν και κατέστρεψαν την αξιοπιστία μου και όσα είχα καταφέρει να χτίσω», δήλωσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



