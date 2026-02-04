«Δεν ντράπηκα ποτέ να δείξω τον “άσχημο” εαυτό μου, γιατί ήταν η στιγμή που με αγάπησα», η Ρεγγίνα Μακέδου για την περιπέτειά της με τον καρκίνο

Ανέβασε σε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες της πριν τον νικήσει και μετά και τόνισε ότι μέσα από αυτή τη δυσκολία κατάλαβε πόσο δυνατή είναι

04 Φεβ. 2026 23:57
Η Ρεγγίνα Μακέδου μίλησε για την περιπέτειά της με τον καρκίνο, επισημαίνοντας πως ποτέ δεν ντράπηκε να δείξει τον «άσχημο» εαυτό της, γιατί τότε ένιωσε πως αγάπησε πραγματικά αυτό που είναι.

Η γυμνάστρια, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου, ανέβασε σε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες της πριν νικήσει τον καρκίνο και μετά και τόνισε πως μέσα από αυτή τη δυσκολία κατάλαβε πόσο δυνατή είναι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ρεγγίνα Μακέδου έγραψε συγκεκριμένα: «4 Φεβρουαρίου είναι η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Σε αυτό το βίντεο θα βλέπεις μία φωτογραφία από την περιπέτεια μου και μία φωτογραφία μετά. Για να φτάσω να αγαπάω το μετά, πρώτα αγάπησα το πριν, αυτό που σε κάποιους μπορεί να φανεί λίγο πιο άσχημο, λίγο περίεργο, μία γυναίκα χωρίς μαλλιά, μία γυναίκα πολύ αδύνατη, μία γυναίκα που όλοι πίστευαν ότι τα είχε χάσει όλα, όμως στην πραγματικότητα κάπου εκεί μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια είχε βρει τον εαυτό της. Δεν ντράπηκα ποτέ να σας δείξω τον σε εισαγωγικά άσχημο εαυτό μου γιατί πραγματικά πιστεύω ότι τότε διένυα ίσως την πιο όμορφη εσωτερικά στιγμή της ζωής μου. Ήταν η στιγμή που με αγάπησα, ήταν η στιγμή που με σεβάστηκα, ήταν η στιγμή που ένιωσα πιο δυνατή από ποτέ. Εύχομαι μόνο υγεία».

 

Η γυμνάστρια πάλεψε δύο φορές με τον καρκίνο. «Το 2020 διαγνώστηκα με οξεία μυελογενή λευχαιμία. Το 2022 υποτροπίασα και χρειάστηκα μεταμόσχευση μυελού των οστών. Μετά από έναν πολύ δύσκολο χρόνο, με απόλυτη ειλικρίνεια θα σου πω ότι χρωστάω τη ζωή μου στον δότη μου και τους γιατρούς μου», είχε πει σε συνέντευξή της στο Secret.

