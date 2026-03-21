«Δεν θα γίνουν επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν από τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο»

Κατηγορηματικός ο Κιρ Στάρμερ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη

21 Μαρ. 2026 19:36
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας. Κιρ Στάρμερ, είχε σήμερα (21/3/3026) ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης,  στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο ηγετών επί των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σε σχέση με τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε τόσο σε προβλήματα που προέκυψαν όσο και σε διδάγματα που αντλήθηκαν από τη μέχρι στιγμής διαχείριση της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση για έναρξη σχετικών συζητήσεων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε στον Κύπριο πρόεδρο ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι θεμελιώδης για το Ηνωμένο Βασίλειο και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν λάβει την απόφαση για ενίσχυση των μέσων που θα συμβάλουν στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Ο Κιρ Στάρμερ επανέλαβε ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε οποιεσδήποτε επιθετικές πολεμικές επιχειρήσεις.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή, ενόψει των εξελίξεων στην περιοχή και των κοινών προκλήσεων.

Συζήτηση για θέματα ασφάλειας
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και αξιόπιστου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης του συντονισμού και συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο πλαίσιο και του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών που εδράζεται στη στενή και ειλικρινή συνεργασία και στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της διαχρονικής εταιρικής σχέσης.

Ακόμη, ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Κιρ Στάρμερ για την προσέγγιση που παρουσίασε ενώπιον των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την ανάγκη ανάληψης συντονισμένης πρωτοβουλίας, σε συνεργασία με εταίρους, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης. Υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της πολυμέρειας αποτελεί τη βασική διπλωματική οδό για την ενίσχυση των προσπαθειών αυτών και για την ουσιαστική συμβολή στη διασφάλιση της σταθερότητας, στηρίζοντας ενεργά τα κράτη της περιοχής.

Εντός αυτού του πλαισίου, και η ουσιαστική ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Βρετανίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο και η Λευκωσία στηρίζει και θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση αυτής της στρατηγικής συνεργασίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός συμφώνησε και αναφέρθηκε στην πρόσφατη κοινή δήλωση που εξέδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με άλλα κράτη, μεταξύ άλλων τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ιαπωνία, τον Καναδά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ, η οποία επιβεβαιώνει την κοινή θεώρηση ως προς την ενίσχυση της πολυμέρειας και την επικέντρωση στην αποκλιμάκωση.

