Συναγερμός από Γιόργκενσεν και προτροπή στα μέλη της ΕΕ: Μην περιμένετε, γεμίστε τις αποθήκες φυσικού αερίου

21 Μαρ. 2026 18:24
Pelop News

Από την πλευρά του ο επικεφαλής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε τα κράτη μέλη να αρχίσουν να γεμίζουν νωρίς τις αποθήκες φυσικού αερίου, προκειμένου να αποφύγουν τον ανταγωνισμό για τις προμήθειες, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς το μπλοκ επιδιώκει να μετριάσει τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν.

Νομοσχέδιο-εξπρές στη Γερμανία για ψεύτικες εικόνες, βίντεο και ψηφιακή κακοποίησηhttps://pelop.gr/nomoschedio-expres-sti-germania-gia-pseftikes-eikones-vinteo-kai-psifiaki-kakopoiisi/

Οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ θα πρέπει επίσης να μειώσουν τους στόχους πλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου στο 80% και να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ευελιξία που προσφέρει η νομοθεσία της ΕΕ, έγραψε σε επιστολή του ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, την οποία επικαλείται δημοσίευμα του Bloomberg News.

Οι χώρες μπορούν να αποκλίνουν από τον στόχο του 80% κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, με μια επιπλέον απόκλιση πέντε ποσοστιαίων μονάδων διαθέσιμη σε δυσμενείς συνθήκες της αγοράς. Οι χώρες έχουν προθεσμία έως την 1η Δεκεμβρίου για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την αποθήκευση φυσικού αερίου.

«Η ασφάλεια του εφοδιασμού παραμένει σχετικά προστατευμένη σε αυτό το στάδιο λόγω της περιορισμένης εξάρτησης από τις εισαγωγές από αυτήν την περιοχή (του Περσικού Κόλπου) και τα φορτία LNG που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ πριν από τη σύγκρουση», ανέφερε ο Γιόργκενσεν στην επιστολή προς τα κράτη μέλη. Ωστόσο, όπως εξηγεί, ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας στις παγκόσμιες αγορές (η ΕΕ), ενδέχεται να επηρεαστεί στις επιπλέον ποσότητες αποθήκευσης φυσικού αερίου από τις υψηλές και ασταθείς παγκόσμιες τιμές που προκύπτουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:48 Καιρός: Χειμωνιάτικος και άστατος με τοπικές βροχές και 6 μποφόρ!
19:36 «Δεν θα γίνουν επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν από τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο»
19:24 Τρένο η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, μεγάλη νίκη με τον Εθνικό Λιβαδειάς, έτοιμη για σπουδαία πράγματα
19:12 Ο «λειψός» Ερμής λύγισε από το Παγκράτι
19:00 «Ούτε φτωχός συγγενής ούτε ναι σε όλα, στήριξη στην Κύπρο, όχι εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν»
18:55 Ο ΝΟΠ άντεξε ένα ημίχρονο, ήττα από τον Υδραϊκό
18:48 Σε εξέλιξη οι αυτοψίες στα Ιωάννινα: 74 «κόκκινες» κατοικίες σε Θεσπρωτία μετά τον σεισμό των 4,6 Ρίχτερ
18:36 Φονικό τροχαίο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας
18:24 Συναγερμός από Γιόργκενσεν και προτροπή στα μέλη της ΕΕ: Μην περιμένετε, γεμίστε τις αποθήκες φυσικού αερίου
18:12 Super League 2: Η Καλαμάτα 0-0 με τη Μαρκό, ο Πανιώνιος 3-0 τον Ολυμπιακό Β’
18:00 Θέτουν σε κίνδυνο την υγεία
17:57 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου προηγείται στο ημίχρονο του Εθνικού Λιβαδειάς
17:48 Φονική χιονοστιβάδα σκότωσε δύο ανθρώπους στην Ιταλία, ΒΙΝΤΕΟ
17:36 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Του ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα
17:12 Πέθανε ο ιστορικός παράγοντας του Άρη, Γιώργος Μπουτοβίνος
17:00 Νέος γύρος αντικρουόμενων ανακοινώσεων για ισραηλινό μαχητικό πάνω από το Ιράν
16:51 CIA και Μοσάντ αναζητούν ενδείξεις για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Κενό εξουσίας στο Ιράν
16:43 Τι θα ισχύει την 25η Μαρτίου: Τα αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας της ΕΛΑΣ σε όλη την Ελλάδα
16:38 Η Βρετανία επιβεβαιώνει αποτυχημένη ιρανική επίθεση στη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία
16:32 Νέο πρόγραμμα για αντικατάσταση οχήματος: Ποιοι μπαίνουν και τι κερδίζουν
