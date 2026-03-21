Συναγερμός από Γιόργκενσεν και προτροπή στα μέλη της ΕΕ: Μην περιμένετε, γεμίστε τις αποθήκες φυσικού αερίου

Από την πλευρά του ο επικεφαλής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε τα κράτη μέλη να αρχίσουν να γεμίζουν νωρίς τις αποθήκες φυσικού αερίου, προκειμένου να αποφύγουν τον ανταγωνισμό για τις προμήθειες, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς το μπλοκ επιδιώκει να μετριάσει τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ θα πρέπει επίσης να μειώσουν τους στόχους πλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου στο 80% και να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ευελιξία που προσφέρει η νομοθεσία της ΕΕ, έγραψε σε επιστολή του ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, την οποία επικαλείται δημοσίευμα του Bloomberg News.

Οι χώρες μπορούν να αποκλίνουν από τον στόχο του 80% κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, με μια επιπλέον απόκλιση πέντε ποσοστιαίων μονάδων διαθέσιμη σε δυσμενείς συνθήκες της αγοράς. Οι χώρες έχουν προθεσμία έως την 1η Δεκεμβρίου για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την αποθήκευση φυσικού αερίου.

«Η ασφάλεια του εφοδιασμού παραμένει σχετικά προστατευμένη σε αυτό το στάδιο λόγω της περιορισμένης εξάρτησης από τις εισαγωγές από αυτήν την περιοχή (του Περσικού Κόλπου) και τα φορτία LNG που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ πριν από τη σύγκρουση», ανέφερε ο Γιόργκενσεν στην επιστολή προς τα κράτη μέλη. Ωστόσο, όπως εξηγεί, ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας στις παγκόσμιες αγορές (η ΕΕ), ενδέχεται να επηρεαστεί στις επιπλέον ποσότητες αποθήκευσης φυσικού αερίου από τις υψηλές και ασταθείς παγκόσμιες τιμές που προκύπτουν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



