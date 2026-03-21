Νομοσχέδιο-εξπρές στη Γερμανία για ψεύτικες εικόνες, βίντεο και ψηφιακή κακοποίηση

Η Γερμανία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέο νόμο για την αντιμετώπιση της ψηφιακής βίας, με κεντρικό άξονα την αυστηρότερη αντιμετώπιση των σεξουαλικοποιημένων deepfakes και άλλων μορφών κακοποίησης που βασίζονται στην εικόνα. Η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ δήλωσε ότι το σχετικό σχέδιο νόμου βρίσκεται ήδη «στην τελική ευθεία» και θα καλύπτει όχι μόνο τα πορνογραφικά AI-fakes, αλλά συνολικά τις ψεύτικες εικόνες και τα βίντεο που παραβιάζουν δικαιώματα προσωπικότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά τη μεγάλη δημοσιότητα που πήρε η καταγγελία της ηθοποιού και παρουσιάστριας Collien Fernandes, η οποία, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, κατηγορεί τον πρώην σύζυγό της Christian Ulmen ότι δημιούργησε για χρόνια ψεύτικα προφίλ στο όνομά της και χρησιμοποίησε πορνογραφικές εικόνες και deepfakes για να την εξευτελίζει και να την ελέγχει. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και για τον Ulmen ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, ενώ η δική του πλευρά αμφισβητεί τις κατηγορίες.

Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η Χούμπιγκ, ο σχεδιαζόμενος νόμος θα στοχεύει στην ποινικοποίηση της δημιουργίας και διάδοσης σεξουαλικοποιημένων deepfakes, αλλά και σε άλλες μορφές ψηφιακής και εικονιστικής κακοποίησης, όπως ο ψηφιακός ηδονοβλεψισμός και η διακίνηση σεξουαλικοποιημένου υλικού χωρίς συναίνεση. Παράλληλα, θα επιδιώξει να επιτρέψει ταχύτερες παρεμβάσεις των διωκτικών αρχών ακόμη και όταν υπάρχει ισχυρή αρχική υποψία, ώστε να μπορούν να γίνονται έρευνες σε ηλεκτρονικές συσκευές και να εντοπίζονται πιο αποτελεσματικά οι υπεύθυνοι.

Η υπουργός έχει επίσης συνδέσει την αυστηροποίηση αυτή με την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών δίωξης στα κρατίδια, τονίζοντας ότι τα φαινόμενα ψηφιακής βίας αυξάνονται ραγδαία και πως τα συχνότερα θύματα είναι γυναίκες. Ήδη από τον Ιανουάριο, το γερμανικό υπουργείο Δικαιοσύνης είχε προαναγγείλει ότι ετοιμάζει μέτρα για την καταπολέμηση των επιβλαβών χειραγωγήσεων εικόνας μέσω AI, κρίνοντας ότι το υφιστάμενο ποινικό πλαίσιο δεν επαρκεί.

Το νομικό κενό που αναδεικνύεται

Κομβικό σημείο στη γερμανική συζήτηση είναι ότι, όπως επισημαίνουν νομικοί που επικαλούνται γερμανικά μέσα, δεν υπάρχει ακόμη σαφής και εδραιωμένη νομολογία για τα deepfakes, με αποτέλεσμα πολλές πράξεις να κινούνται σήμερα σε μια γκρίζα ζώνη. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να καλύψει η νέα νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε η δημιουργία και διάδοση τέτοιου υλικού να μην αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, αλλά ως σαφώς κολάσιμη μορφή κακοποίησης.

Για αύριο έχει προγραμματιστεί και διαδήλωση στο Βερολίνο υπέρ της προστασίας από την ψηφιακή και την ενδοοικογενειακή βία, με τη Fernandes να καλεί δημόσια τον κόσμο να δώσει το «παρών». Στο μήνυμά της υπογράμμισε ότι η βία δεν έρχεται πάντα από πρόσωπα που μοιάζουν απειλητικά, αλλά συχνά από ανθρώπους που προς τα έξω φαίνονται «καλοί», «αστείοι» και «συμπαθείς» — μια φράση που έχει ήδη γίνει κεντρικό σύνθημα στη δημόσια συζήτηση στη Γερμανία.

