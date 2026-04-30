Δεν το χωράει ανθρώπου νους: Μητέρα αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της σκότωσε την κόρη τους

Ανείπωτη η τραγωδία, που σημειώθηκε στην Αλαμπάμα όταν μητέρα τριών παιδιών από αυτοκτόνησε λίγες ώρες αφού ο κακοποιητικός σύζυγός της φέρεται να δολοφόνησε την μικρή τους κόρη.

Συγκεκριμένα, η 28χρονη Molly McKelvey έβαλε τέλος στη ζωή της το πρωί της 23ης Απριλίου, όπως δήλωσε ο αδελφός της — λίγες ώρες αφότου η λίγων μηνών κόρη της, Lotus McKelvey κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου από τον πατέρα της Mickele Kaipolai Ah-Nee.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και η μικρή Lotus μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, σύμφωνα με το WAFF.

Η νεκροψία έδειξε ότι το βρέφος πέθανε από επιπλοκές που προκλήθηκαν από σοβαρά εσωτερικά τραύματα.

Ο 34χρονος Ah-Nee αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία σε πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας και κρατείται με εγγύηση 250.000 δολαρίων.

Την ίδια ημέρα, η McKelvey αυτοκτόνησε, όπως αποκάλυψε ο συντετριμμένος μεγαλύτερος αδελφός της, Kristian McKelvey.

«Δεν υπάρχουν λόγια για το να μαθαίνεις πρώτα ότι το μωρό πέθανε και μετά ότι η μητέρα αυτοκτόνησε», δήλωσε στο WAFF.

«Είναι σαν ταινία. Ακούς συχνά τέτοια πράγματα στις ειδήσεις και ποτέ δεν πιστεύεις ότι θα συμβεί σε εσένα, ξέρεις;»

Η Molly «ήταν μια πραγματικά υπέροχη μικρή αδελφή», είπε ο Kristian. «Ήταν το πιο χαρούμενο μωρό που είχα δει ποτέ. Δεν θα μπορέσω ποτέ να τη δω να μεγαλώνει», ανέφερε συγκινημένος για τη νεκρή ανιψιά του στη συνέντευξή του στο WAFF.

Μέλη της οικογένειας δημιούργησαν μια καμπάνια στο GoFundMe για να βοηθήσουν στην κάλυψη των εξόδων κηδείας της Molly και της Lotus. Όπως αναφέρεται στη σελίδα, οι θάνατοί τους άφησαν φίλους και συγγενείς «συντετριμμένους και να παλεύουν να το διαχειριστούν».

Η Molly αφήνει πίσω της δύο μικρούς γιους, τον Orion και τον Micah.

