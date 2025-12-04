«Δεν βλέπω έναν άνδρα βλέπω ένα φίδι», τρομερή επίθεση Γιάγια Τουρέ σε Γκουαρδιόλα!

Ο Γιάγια Τουρέ, που αγωνίστηκε στο παρελθόν σε Ολυμπιακό, Μπαρτσελόνα, Σίτι επανέφερε με εντυπωσιακό τρόπο την παλιά του κόντρα με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, χαρακτηρίζοντας τον διάσημο προπονητή «φίδι».

Όπως αναφέρει η Daily Mail, σχέση των δύο ανδρών παραμένει τεταμένη εδώ και πολλά χρόνια, από την περίοδο που ο πρώην τεχνικός της Μπαρτσελόνα πούλησε χωρίς δισταγμό τον Τουρέ το 2010, έχοντας προηγουμένως προωθήσει τον Σέρχιο Μπουσκέτς από τη δεύτερη ομάδα.

Ο Γκουαρδιόλα θεωρούσε τον Μπουσκέτς ιδανικό για τον ρόλο του αμυντικού μέσου στο περίφημο 4-3-3 του. Στην τελευταία του χρονιά στο «Καμπ Νου», ο Τουρέ συμπλήρωσε 90 λεπτά μόλις σε εννέα αγώνες, πριν μετακομίσει στη Σίτι, όπου έζησε μια λαμπρή οκταετία.

Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά το 2016, όταν η διοίκηση της Σίτι έφερε τον Γκουαρδιόλα στο Μάντσεστερ. Για δεύτερη φορά, ο Καταλανός περιόρισε τον Τουρέ σε συμπληρωματικό ρόλο, γεγονός που είχε οδηγήσει τότε τον μάνατζέρ του, Ντμίτρι Σελούκ, να επιτεθεί δημόσια στον προπονητή.

Παρότι ο Σελούκ αργότερα ζήτησε συγγνώμη, αυτό δεν άλλαξε τη στάση του Γκουαρδιόλα, ο οποίος δεν έδωσε ποτέ πραγματική δεύτερη ευκαιρία στον Ιβοριανό, που αποχώρησε από τον σύλλογο τον Μάιο του 2018.

Σήμερα, στα 42 του, ο Τουρέ δείχνει πως η παλιά διαμάχη δεν έχει ξεχαστεί. Σε εμφάνισή του στο κανάλι ZACK στο YouTube, ο Τουρέ επανέλαβε τον χαρακτηρισμό «φίδι» για τον πρώην προπονητή του.

«Δεν βλέπω έναν άνδρα βλέπω ένα φίδι», είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος σε παλιότερη επικοινωνία με την Μπαρτσελόνα, αποκάλυψε:

«Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα με παίρνει τότε τηλέφωνο και μου λέει: “Πρέπει να μείνεις, είναι σημαντικό”. Και η γυναίκα μου μου λέει: “Θα ακούσεις αυτές τις ανοησίες; Σε αντιμετώπισε σαν σκουπίδι, και τώρα θέλει να μείνεις; Πάμε στο Μάντσεστερ, αδερφέ μου”.

Ο τύπος δεν με έβαλε να παίξω όλη τη χρονιά, κι όμως στο τέλος της σεζόν λάμπω στο Μουντιάλ του 2010. Και τότε αυτός με φέρνει πίσω στην Μπαρτσελόνα. Η γυναίκα μου προειδοποιούσε για εκείνον: “Σατανάς… Δεν είναι άντρας, είναι κακός”. Τον έβλεπε σαν μια αρνητική παρουσία».

Παρά την εχθρική του σχέση με τον Γκουαρδιόλα, ο Τουρέ είχε μια σπουδαία καριέρα σε κορυφαίο επίπεδο με Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα Αγγλίας, δύο πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα Champions League και πέντε εγχώριους τίτλους.

Επιπλέον, αναδείχθηκε Καλύτερος Αφρικανός Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς επί τέσσερις συνεχόμενες σεζόν (2011–2014) και κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2015.

