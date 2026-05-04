«Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑμεΑ, όταν σου έρχεται μπουνιά αντιδράς», η θέση της μητέρας του 25χρονου που έσπασε το σαγόνι 17χρονου

Συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο 17χρονος με αυτισμό, μετά από επίθεση που δέχθηκε από τον 25χρονο, το βράδυ του Σαββάτου (02.05.2026), στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 17χρονος, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού, μαζί με τις δύο αδελφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών, παρακολούθησαν συναυλία στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί σημειώθηκε ένας διαπληκτισμός, για ασήμαντη αφορμή, μεταξύ της 20χρονης αδερφής του 17χρονου και της 20χρονης συντρόφου του 25χρονου.

Μάλιστα τότε ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, επενέβη και αφού αρχικά χτύπησε την 20χρονη αδερφή του 17χρονου, στη συνέχεια γρονθοκόπησε τον ανήλικο, προκαλώντας του κάταγμα στη γνάθο. Ο 17χρονος αναμένεται να χειρουργηθεί αύριο Τρίτη.

Η μητέρα του 25χρονου, μιλώντας στο Live News περιέγραψε το περιστατικό όπως της το περιέγραψε ο γιος της: «Μια μεγάλη γυναίκα έσπρωξε την κοπέλα του γιου μου και της είπε “τι με σπρώχνετε;”. Και πετάχτηκαν δύο κοπελίτσες από πίσω, αυτές που λένε ότι τις χτύπησαν και της λένε “αφού κάθεσαι μέσα στη μέση”. Η κοπέλα τους είπε “εσείς τις ανακατεύστε” και έμεινε εκεί. Μετά από λίγο πήγαν αυτές οι δύο και έσπρωξαν πάλι την κοπέλα του γιου μου και της λένε “πάρε να έχεις”.

Εκεί ξεκίνησε η φασαρία, τα τρία κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια και ο γιος μου πήγε να τους χωρίσει. Τότε πήγε εκεί ένα παλικαράκι και του έσκασε μια μπουνιά στο μάγουλο και ο γιος μου του έριξε άλλη μια μπουνιά. Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑΜΕΑ, ούτε τίποτα. Όταν σου έρχεται μια μπουνιά είναι λογικό να αντιδράσεις», είπε η μητέρα του 25χρονου.

Μετά το περιστατικό το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε -κατά περίπτωση- δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου ατόμου και για υπόθαλψη εγκληματία.

