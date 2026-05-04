Συμπλοκή ανηλίκων στον Νέο Κόσμο, τραυματίστηκε 15χρονος από μαχαριά!

Δυστυχώς ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (03.05.2026), στην περιοχή του Νέο Κόσμου, όπου ένας 15χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο οποίος μίλησε στο Live News, ένα 15χρονο παιδί από τον Νέο Κόσμο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τραύματα από μαχαίρι στην ράχη και την κοιλιά του.

Το παιδί τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής με άλλους ανηλίκους στην περιοχή.

Ο 15χρονος ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

