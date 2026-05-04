Κηφισιά: Ντελιβεράς πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε γυναίκες

Συνελήφθη από την ΕΛΑΣ, φέρεται να έχει εμπλακεί σε πέντε περιστατικά επιθέσεων

04 Μάι. 2026 18:37
Pelop News

Συνελήφθη από την ΕΛΑΣ αλλοδαπός ντελιβεράς, ο οποίος πετούσε πέτρες σε ανύποπτες γυναίκες με αποτέλεσμα να τραυματίσει δύο από αυτές, στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς.

Μάλιστα σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας που εργαζόταν ως ντελιβεράς σε τοπικό κατάστημα και χρησιμοποιούσε την μοτοσυκλέτα του καταστήματος ως κάλυψη για να προσεγγίζει τα θύματά του. Έχοντας στο πίσω μέρος της μηχανής το κουτί διανομής, δεν κινούσε υποψίες, ενώ φορούσε λευκό κράνος προκειμένου να τα χαρακτηριστικά του.

Πλέον έρευνα τον συνδέει με τουλάχιστον πέντε επιθέσεις που έγιναν στην περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα με την δράση να μην περιορίζετε μόνο στην Κηφισιά, καθώς έχουν καταγραφεί περιστατικά τόσο στη λεωφόρο Καΐρη στον Διόνυσο όσο και στην Πλατεία Πολιτείας.

Δύο από τις επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό των θυμάτων. Μία γυναίκα δέχθηκε χτύπημα στον θώρακα, ενώ άλλη υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο, χάνοντας πέντε δόντια και υποβαλλόμενη σε ράμματα στην άνω και κάτω γνάθο.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του φερόμενου δράστη, ο οποίος οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα θύματα που δεν έχουν προχωρήσει σε καταγγελία, στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης.

