Δένδιας: Μπαράζ επαφών με επίκεντρο την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Συνάντηση με τον πρέσβη της Γαλλίας Πατρίκ Μεζονάβ πραγματοποίησε στο υπουργείο Εξωτερικών ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Συζητήθηκαν η κατάσταση στην Ουκρανία και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Συναντήθηκα με τον Πρέσβη της Γαλλίας P.Maisonnave, με τον οποίο συζητήσαμε για την κατάσταση στην Ουκρανία & τις εξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο – I met with #France Ambassador P.Maisonnave @GreeceMFA to discuss the situation in Ukraine & developments in #EasternMediterranean. pic.twitter.com/E7JPDPzG7u

