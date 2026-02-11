Δένδιας για Άμυνα και γεωπολιτική: «Η Ατζέντα 2030 και η “Ασπίδα του Αχιλλέα” απάντηση στις νέες προκλήσεις»

Την ανάγκη ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας και προσαρμογής στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκαν η «Ατζέντα 2030», η αμυντική καινοτομία και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Δένδιας για Άμυνα και γεωπολιτική: «Η Ατζέντα 2030 και η “Ασπίδα του Αχιλλέα” απάντηση στις νέες προκλήσεις»
11 Φεβ. 2026 12:16
Pelop News

Στην ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας και προσαρμογής στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στην εισαγωγική ομιλία του στην 1η Ημερίδα Άμυνας και Γεωπολιτικής με θέμα «Η Νέα Γεωπολιτική Πραγματικότητα και οι Αμυντικές Προκλήσεις – Η επόμενη ημέρα για Ευρώπη, Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειο».

Η ομιλία μεταδόθηκε μαγνητοσκοπημένη, καθώς ο υπουργός συμμετείχε στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, επισημαίνοντας ότι η «Ατζέντα 2030» αποτελεί το βασικό πλαίσιο στρατηγικής αναβάθμισης, στο οποίο εντάσσεται και η φιλοσοφία της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Όπως εξήγησε, η σύγχρονη άμυνα δεν περιορίζεται στην απόκτηση οπλικών συστημάτων, αλλά μετατρέπεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποτροπής που βασίζεται στη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό, η έμφαση δίνεται τόσο σε νέες πλατφόρμες – όπως φρεγάτες Belharra ή μαχητικά F-35 – όσο και στη δημιουργία ενός ευρύτερου τεχνολογικού και επιχειρησιακού οικοσυστήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι τουλάχιστον 25% εγχώρια συμμετοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σωστά σχεδιασμένες αμυντικές δαπάνες μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και ενισχύοντας την τεχνολογική καινοτομία.

Νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη ρευστότητα του διεθνούς συστήματος, σημειώνοντας ότι η περίοδος της σχετικής σταθερότητας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο έχει πλέον παρέλθει. Όπως είπε, η μετατόπιση του παγκόσμιου κέντρου ισχύος προς τον Ινδο-Ειρηνικό και η αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση δημιουργούν νέες προκλήσεις για την Ευρώπη.

Υπογράμμισε ότι η ενίσχυση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής δεν αποτελεί επιλογή πολυτέλειας αλλά αναγκαιότητα, καθώς η ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη.

Η Ανατολική Μεσόγειος και οι περιφερειακές εξελίξεις

Ο κ. Δένδιας επισήμανε τη γεωπολιτική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου, όπου ενεργειακοί πόροι, θαλάσσιες οδοί και περιφερειακές κρίσεις συνθέτουν ένα σύνθετο περιβάλλον. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αυξημένη παρουσία της Τουρκίας σε περιοχές όπως η Συρία, η Λιβύη και η Σομαλία, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται νέες προκλήσεις για την Ελλάδα.

Όπως τόνισε, η ελληνική στρατηγική στηρίζεται στην προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, στη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας και στην ανάπτυξη συνεργασιών με χώρες που έχουν κοινές αντιλήψεις ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε την ενίσχυση των σχέσεων με Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ισραήλ και Ινδία.

Καινοτομία και αμυντικό οικοσύστημα

Αναφερόμενος στον τομέα της τεχνολογίας, σημείωσε ότι η ανάπτυξη εγχώριων δυνατοτήτων, όπως το σύστημα αντιμετώπισης drones «Κένταυρος», αποτυπώνει τη δυναμική της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Παράλληλα παρουσίασε τη φιλοσοφία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», που βασίζεται σε πέντε επίπεδα άμυνας: ξηρά, θάλασσα, αέρας, κυβερνοχώρος και διάστημα.

Τόνισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας κράτους, βιομηχανίας, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων για τη δημιουργία ενός ισχυρού αμυντικού οικοσυστήματος που θα λειτουργεί και ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης.

Ο ρόλος της οικονομίας και της τεχνολογίας

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ισχυρή οικονομία αποτελεί βασικό παράγοντα εθνικής ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα η ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων μπορεί να συμβάλει στην οικονομική πρόοδο. Ειδική αναφορά έκανε στη χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης, που – όπως είπε – αναμένεται να μετασχηματίσουν τον τρόπο λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι ο στόχος της αμυντικής στρατηγικής δεν είναι η απειλή προς άλλους, αλλά η διασφάλιση της κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων αποτελεί υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές.

