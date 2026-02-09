Δένδιας: Η ελληνική γλώσσα θεμέλιο της ταυτότητας του σύγχρονου Ελληνισμού

Μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

09 Φεβ. 2026 10:20
Στην ιδιαίτερη σημασία της ελληνικής γλώσσας ως βασικού στοιχείου της ταυτότητας του Νέου Ελληνισμού αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, που τιμάται σήμερα, 9 Φεβρουαρίου.

Σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η ελληνική γλώσσα, μαζί με τη θρησκεία και τις παραδόσεις, συνιστά βασικό ταυτοτικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου ελληνισμού. Όπως ανέφερε, αποτελεί ζωντανή απόδειξη της ιστορικής συνέχειας του Έθνους, μεταφέροντας μέσα στις λέξεις της την πολιτισμική κληρονομιά αιώνων.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η ελληνική γλώσσα φέρει το αποτύπωμα σημαντικών σταθμών της ιστορίας και του πολιτισμού, από τον Όμηρο, τον Πλάτωνα και τον Θουκυδίδη, έως τους βυζαντινούς ύμνους, τα δημοτικά τραγούδια, τους αγώνες του 1821 και τη σύγχρονη ελληνική ποίηση.

Αναφερόμενος στον συμβολισμό της ημέρας, τόνισε ότι η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας έχει καθιερωθεί να συμπίπτει με την Ημέρα Μνήμης του Διονυσίου Σολωμού. Στο πλαίσιο αυτό, παρέπεμψε σε σχετικό απόσπασμα από τους «Διαλόγους» του εθνικού ποιητή, επισημαίνοντας τη στενή σχέση της γλώσσας με την έννοια της ελευθερίας.

