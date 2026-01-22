Δένδιας: Μονομερές και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα η επέκταση των χωρικών υδάτων – Ενιαία εθνική γραμμή στα ελληνοτουρκικά

Σαφή θέση για το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο διατύπωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μονομερές και αδιαπραγμάτευτο κυριαρχικό δικαίωμα, χωρίς χρονικό προσδιορισμό ως προς την άσκησή του, καθώς «το πότε είναι στάθμιση εθνικού συμφέροντος».

Μιλώντας σε συνέντευξή του στο OPEN, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «δεν διεκδικεί και δεν απειλεί», αλλά δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή απέναντι σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Όπως είπε, η χώρα δεν αποδέχεται το «δίκαιο του ισχυρού» και δεν είναι ανίσχυρη, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούν να πετύχουν να σιγήσουμε».

Κυριαρχικό δικαίωμα τα 12 ναυτικά μίλια

Ειδική αναφορά έκανε στο casus belli της Τουρκίας, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι απαράδεκτο. Τόνισε ότι το διεθνές δίκαιο προβλέπει ρητά το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια, το οποίο εντάσσεται στον σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας και δεν μπορεί να τεθεί σε διαπραγμάτευση. «Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε ούτε με τον κ. Χακάν Φιντάν ούτε με κανέναν. Είναι μονομερές δικαίωμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Απάντηση στα σενάρια περί «προσωπικής ατζέντας»

Αναφερόμενος σε σενάρια που διακινούνται στην Τουρκία περί «προσωπικής ατζέντας» και φιλοδοξιών για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, τα χαρακτήρισε μη σοβαρά, υπογραμμίζοντας ότι η παρέμβαση στα εσωτερικά μιας χώρας δεν αποτελεί αποδεκτή πρακτική. Τόνισε ότι η Ελλάδα δεν απαντά σε αντίστοιχες συζητήσεις για τη διαδοχή του Τούρκου προέδρου, «γιατί είμαστε σοβαροί».

Ενιαία εθνική γραμμή και διάλογος χωρίς εκπτώσεις

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα τηρεί ενιαία εθνική γραμμή στα ελληνοτουρκικά, με ευρύτερη πολιτική συναίνεση, ενώ οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Άγκυρα παραμένουν ανοιχτοί χωρίς όμως εκπτώσεις σε ζητήματα κυριαρχίας. Όπως ανέφερε, «προσόν μας είναι η ηρεμία στις απαντήσεις, η σταθερότητα και η διαχρονικότητα των θέσεών μας».

Για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Σε ό,τι αφορά την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να σημαίνει σιωπή απέναντι σε απειλές και διεκδικήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα απαντά στη βάση καθαρών εθνικών γραμμών και δεν επιτρέπει την ψευδαίσθηση επιβολής τετελεσμένων, όπως το casus belli, το τουρκολιβυκό μνημόνιο ή τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Για Σαμαρά, Καραμανλή και εσωκομματικά

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε και στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, τονίζοντας ότι τους σέβεται και διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Υπογράμμισε ότι συνομιλεί με όλους τους πρώην πρωθυπουργούς που υπηρέτησε, ανεξαρτήτως πολιτικών διαφορών.

Απαντώντας σε έμμεση κριτική από τον υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι υπερασπίζεται το έργο της κυβέρνησης και του ίδιου, σημειώνοντας ότι ο ρόλος του υπουργού Άμυνας είναι θεσμικός και υπερκομματικός, καθώς οφείλει να μιλά εξ ονόματος της χώρας.

Σενάρια διαδοχής και διεθνείς εξελίξεις

Για τα σενάρια διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Δένδιας κράτησε χαμηλούς τόνους, λέγοντας ότι η προσωπική του διαδρομή αποτελεί ήδη πλήρη εκπλήρωση των φιλοδοξιών του, χωρίς να αποκλείει την περαιτέρω υπηρεσία προς την πατρίδα αν απαιτηθεί.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και τη στάση των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον γνωρίζει σαφώς τι μπορεί και τι δεν μπορεί να αποδεχθεί η Ελλάδα, τονίζοντας ότι η ελληνική πολιτική δεν ετεροπροσδιορίζεται και ότι όποιος θεωρήσει πως μπορεί να επιβάλει διαφορετικές θέσεις «καλό θα ήταν να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές».

