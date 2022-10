Δένδιας: Ρεσιτάλ υποκρισίας από την Τουρκία – Δεν θα διολισθήσουμε σ’ αυτό το δρόμο

Ρεσιτάλ υποκρισίας, καταλόγισε στην Τουρκία ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε μαγνητοσκοπημένη ομιλία του στη 18η Σύνοδο του Economist, με τίτλο «Navigating the crisis through mastery and inclusiveness», που ξεκίνησε σήμερα στη Λευκωσία.

Πράξεις για την αναστροφή της εύθραυστης ισορροπίας στη Μεσόγειο

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε ότι «δεν θα διολισθήσουμε σε αυτό τον δρόμο» και μιλώντας στην ενότητα με θέμα «Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εν μέσω μιας παγκόσμιας γεωπολιτικής αναταραχής», ο κ. Δένδιας σημείωσε πως «η Τουρκία, πέραν από την απαράδεκτη, καταδικαστέα και συνεχή ρητορική εναντίον της Ελλάδας, προχωρεί και σε πράξεις, προκειμένου να αναστρέψουν την εύθραυστη ισορροπία στη Μεσόγειο».

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου λέγοντας ότι η Άγκυρα το υπέγραψε «με μια κυβέρνηση (σ.σ. της Λιβύης) η οποία έχει πάψει να έχει διεθνή νομιμοποίηση προς τούτο, στηριζόμενη σε ένα νομικό τερατούργημα που συνομολογήθηκε πριν από τρία χρόνια».

Υποκρισία αν όχι παραλογισμός

Επίσης ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στη συνέχεια των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας «στο Αιγαίο, στην Κύπρο, σε άλλες περιοχές, παραβιάζοντας θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου, κανόνες τους οποίους η ίδια επικαλείται σε ένα ρεσιτάλ υποκρισίας αν όχι παραλογισμού».

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως «δεν θα διολισθήσουμε σε αυτό τον δρόμο. Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας σε αγαστή συνεργασία με τους φίλους και συμμάχους μας, αρχής γενομένης από την αδελφή μας χώρα, την Κύπρο. Θα το πράξουμε όμως με σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ, γιατί αυτό επιτάσσουν οι δικές μας αρχές. Αυτή είναι η πρακτική που εφαρμόζουν οι πολιτισμένες χώρες. Όπως το πράξαμε με την Ιταλία και την Αίγυπτο».

Ο κ. Δένδιας ανέφερε πως «αυτές οι συμφωνίες όπως και η πρόσφατη συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου, αποτελούν φωτεινό παράδειγμα που οφείλουν να ακολουθήσουν όλες οι άλλες χώρες της περιοχής».

Μάρτυρες μιας νέας κλιμάκωσης

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε πως δυστυχώς είμαστε μάρτυρες μιας νέας κλιμάκωσης, η οποία έχει το επίκεντρό της τον άμαχο πληθυσμό. Όπως έχουν τονίσει οι ηγέτες ανά τον κόσμο, ελλοχεύει ο κίνδυνος για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες χρήσης πυρηνικών όπλων, ανέφερε.

Είπε πως «η ελληνική θέση παραμένει σταθερή. Τασσόμαστε υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των κρατών. Καταδικάσαμε την παράνομη προσάρτηση εδαφών της Ουκρανίας από τη Ρωσία».

Ο αναθεωρητισμός επιστρέφει στη γειτονιά μας

«Οποιαδήποτε αναρχία από τη διεθνή κοινότητα θα μπορούσε να αποτελέσει ολέθριο προηγούμενο. Στην Ουκρανία διαβιεί ακόμη ελληνική κοινότητα στην οποία λόγω των εχθροπραξιών έχουμε μόνο μερική πρόσβαση. Βασικό μας μέλημα παραμένει η προστασία της, καθώς και η απονομή δικαιοσύνης για τη διάπραξη τυχόν εγκλημάτων πολέμου», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Δυστυχώς όμως, επεσήμανε, οι δυνάμεις του αναθεωρητισμού και της επιστροφής σε πρακτικές του 19ου αιώνα δεν επιστρέφουν μόνο σε αυτό που αποκάλεσε ένας ιστορικός αιματοβαμμένα εδάφη. Επιστρέφουν, με νέα ορμή και δύναμη, στην άμεση γειτονιά μας.