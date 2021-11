Deree Roadshow: To Deree συνεχίζει να προχωρά προς το μέλλον, με σταθμό την Πάτρα!

Με εφόδια κατάλληλα, γερά και ανθεκτικά σε κάθε πιθανό μέλλον προετοιμάζει τους νέους τo Deree – The American College of Greece, που ξεδιπλώνει την πλούσια ατζέντα του στο εκπαιδευτικό του ταξίδι στην Πάτρα την Παρασκευή και το Σάββατο 19 και 20 Νοεμβρίου 2021. Κατά το διήμερο αυτό, εκπρόσωποι του Deree δίνουν ραντεβού με τους νέους της Πάτρας και τους γονείς τους στο My Way – Hotel & Events, Λεωφόρος Όθωνος Αμαλίας 15, όπου θα πραγματοποιήσουν ατομικές συναντήσεις για να τους ενημερώσουν για:

Τα 32 διεθνώς αναγνωρισμένα, σύγχρονα ακαδημαϊκά προγράμματα που οδηγούν σε πτυχία με διπλή πιστοποίηση (NECHE, OU), καθώς και τα 6 προγράμματα STEM σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Clarkson των ΗΠΑ .

που οδηγούν σε πτυχία με διπλή πιστοποίηση (NECHE, OU), καθώς και τα σε συνεργασία με το . Τις υποτροφίες και το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους €5,7 εκ. ευρώ για το 2021-22, που περιλαμβάνουν υποτροφίες και για νέους από τον νομό Αχαΐας.

και το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους που περιλαμβάνουν υποτροφίες και για νέους από τον νομό Αχαΐας. Τις μοναδικές ευκαιρίες για αμειβόμενη πρακτική άσκηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης και προσανατολισμού που προσφέρει το Κολλέγιο.

στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και τις που προσφέρει το Κολλέγιο. Τη συνεργασία του Κολλεγίου με κορυφαία πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο , στο πλαίσιο του προγράμματος Study Abroad , που επιτρέπει στους φοιτητές να φοιτήσουν για ένα εξάμηνο σε χώρα του εξωτερικού.

, στο πλαίσιο του προγράμματος που επιτρέπει στους φοιτητές να φοιτήσουν για ένα εξάμηνο σε χώρα του εξωτερικού. Τις παράλληλες σπουδές με τα δημόσια πανεπιστήμια, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα για ένα ακόμη πτυχίο ή μία υποειδίκευση που θα ενισχύσει το επαγγελματικό προφίλ του φοιτητή.

με τα δημόσια πανεπιστήμια, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα για ένα ακόμη πτυχίο ή μία υποειδίκευση που θα ενισχύσει το επαγγελματικό προφίλ του φοιτητή. Τα soft skills , δηλαδή τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες και πώς μπορούν οι νέοι να τις αποκτήσουν στη διάρκεια των σπουδών τους.

δηλαδή τις και πώς μπορούν οι νέοι να τις αποκτήσουν στη διάρκεια των σπουδών τους. Τη δυνατότητα συνδυασμών ακαδημαϊκών πεδίων (minors, double majors).

Ακόμη, οι 20 πρώτοι συμμετέχοντες που το επιθυμούν, θα επωφεληθούν από το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Horizon από την Orientum για να ανιχνεύσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους εδώ ή να επικοινωνήσουν με το 210 6009800 εσωτ. 1317, 1410.